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08 Şubat 2017 Çarşamba 08:34

Kar yağışı geri geliyor.

 İstanbul'a pazar günüden itibaren kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.

Kar yağışı geri geliyor.
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Kar yağışı geri geliyor.
   İstanbul'a pazar günüden itibaren kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.Perşembe gününe kadar sürmesi beklenen kar yapışının ,perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı yarından itibaren Marmara ve Karadeniz kıyılarında, haftasonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de haftasonu çok yoğun kar beklenmiyor. Pazartesi günü kar yağışının biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
   İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.azartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.
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Kar Yağışıİstanbul
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