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Karadenizli balıkçıların umudu 'Kestane Karası Fırtınası'

Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, çok az miktarda avladıkları palamutta umduğunu bulamayınca, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen kuvvetli fırtınaya umut bağladı

Karadenizli balıkçıların umudu 'Kestane Karası Fırtınası'

Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, çok az miktarda avladıkları palamutta umduğunu bulamayınca, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen kuvvetli fırtınaya umut bağladı

22 Eylül 2017 Cuma 15:30
Karadenizli balıkçıların umudu 'Kestane Karası Fırtınası'

ZONGULDAK (AA) - Av yasağının sona ermesinden bu yana palamut avında istenilen seviyeye ulaşamayan balıkçılar tarafından "kestane karası fırtınası" sonrası palamudun bollaşacağı tahmin ediliyor.

İlçede balıkçılık yapan Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağını sona ermesinden bu yana Karadeniz'de az sayıda palamut avlayabildiklerini söyledi.

Eylül ayının sonlarına doğru çıkacak kestane karası fırtınasını beklediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Avlanmak için Karadeniz'e açıldığımızda 10-15 palamutla dönüyoruz. Tek umudumuz bu ayın 20 ile 30'unda başlayacak olan kestane karası fırtınası. Bu mevsimde deniz soğumaya başlar. Yağan yağmurlarla birlikte derelerden yemler denize akar. O zaman balık çoğalmaya başlar. Kestane karası fırtınasından sonra Karadeniz'de palamut çoğalacak. Halkımız daha ucuz balık yemeye başlayacak. Şu an balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 10 ile 15 lira arasında değişiyor."

Balık satıcısı Aydın Erdoğan da tezgahlarda az miktarda palamut bulunduğunu ifade ederek, "Balığın çoğalması için eylülün sonuna doğru çıkan kestane karası fırtınası bekleniyor. İnşallah balık bollaşacak." dedi.

Muhabir: Cem Sürmeneli

Anahtar Kelimeler:
AlaplıEkonomiPalamutZonguldak
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