Karamürsel'de TIR dehşeti: Ters yola girdi, araçları biçti

Kaza dün, D-130 Karayolu Karamürsel merkez kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Turgay Kılıçlı idaresindeki TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek ardı ardına otomobillere çarptı.
TIR, 6 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, D-130 Karayolu savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ters istikametten gelen TIR otomobillere ardı ardına çarparken, bir otomobilin takla atmasını kameralar kaydetti.