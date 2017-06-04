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04 Haziran 2017 Pazar 23:55

Karamürsel'de TIR dehşeti: Ters yola girdi, araçları biçti

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ters istikametten gelen TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karamürsel'de TIR dehşeti: Ters yola girdi, araçları biçti
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Karamürsel'de TIR dehşeti: Ters yola girdi, araçları biçti


Kaza dün, D-130 Karayolu Karamürsel merkez kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Turgay Kılıçlı idaresindeki TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek ardı ardına otomobillere çarptı.

TIR, 6 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, D-130 Karayolu savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ters istikametten gelen TIR otomobillere ardı ardına çarparken, bir otomobilin takla atmasını kameralar kaydetti.
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