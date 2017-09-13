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Karayipler ve ABD'yi vuran Irma kasırgası 55 can aldı

Irma kasırgasının vurduğu Florida ve Karayipler'de toplam 55 kişi yaşamını yitirdi.

Karayipler ve ABD'yi vuran Irma kasırgası 55 can aldı

Irma kasırgasının vurduğu Florida ve Karayipler'de toplam 55 kişi yaşamını yitirdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:16
Karayipler ve ABD'yi vuran Irma kasırgası 55 can aldı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Irma kasırgasının vurduğu Florida eyaletini ziyaret edeceği bildirildi.

Yetkililer, Trump'ın Irma'nın eyalet genelinde neden olduğu hasarı yerinde görmek için perşembe günü First Leydi Melania ile Florida'ya gideceğini açıkladı.

Bu arada Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi'nin Müdürü Brock Long, eyalette Florida Keys adalar grubunda evlerin dörtte birinin yıkıldığını, yüzde 65'inin hasar gördüğünü bildirdi.

Yaklaşık 90 bin kişinin Florida Keys ve Miami Beach'e geri döndüğü, eyaletin kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra gıda ve içme suyu yardımının sürdürüldüğü kaydedildi.

Irma nedeniyle ABD'nin Florida, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinde ölenlerin sayısının 18'e, Karayipler'de de 37'ye yükseldiği duyuruldu.

Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Alabama'da 6,9 milyon haneye elektrik verilemediği, Florida'da 110 bin kişinin barınaklarda kaldığı da belirtildi.

Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edilmişti.


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