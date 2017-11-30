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Karmod Prefabrik, Suudi Arabistan'da poliklinik kurdu

El Şarkiye şehrinde kurulan Meshfa Sağlık Merkezi Poliklinik binasında 21 adet hasta muayene odası yer alıyor

Karmod Prefabrik, Suudi Arabistan'da poliklinik kurdu

El Şarkiye şehrinde kurulan Meshfa Sağlık Merkezi Poliklinik binasında 21 adet hasta muayene odası yer alıyor

30 Kasım 2017 Perşembe 14:31
Karmod Prefabrik, Suudi Arabistan'da poliklinik kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, Suudi Arabistan’da Poliklinik binası kurdu.

Karmod Prefabrik açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinin başkenti Dammam (El Şarkiye) şehrinde kurulan Meshfa Sağlık Merkezi Poliklinik binasında 21 adet hasta muayene odası yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, yeni nesil konteyner modeliyle iki katlı kurulum yapılan binanın uzun yıllar hizmet vereceğini belirtti.

Karmod olarak geliştirdikleri yeni nesil konteynerin üretimden kuruluma çok sayıda avantaj içerdiğini vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:

"Yeni nesil konteyner üretim hızı, sevkiyat ve kurulum kolaylığı ile şantiye yapılarından ofislere, hastane yapılarından okullara dünya genelinde bir çok alanda tercih edilen yapı modeli oldu. Bant sistemimizde tamamen demonte paket sistemle hazırlanan yapılarımız uluslararası nakliye standartlarında montaj yerine sevk edilerek ekiplerimizce kullanıma hazır kurulum yapılarak teslim ediliyor. Vidalı ve geçmeli sisteme sahip yapılarımızı arzu eden müşterilerimiz montaj kılavuzu yardımıyla kendileri de kurulum yapabiliyor.

Konteynerimiz birleşimli kurulumla üç kata kadar çok katlı büyük ebatlı yapı tercihlerine çözüm sunuyor. 125 mm çatı ve 50 mm duvar sandviç panel kalınlığı ile sıcak soğuk tüm iklim şartlarında kullanılabiliyor. Dammam poliklinik projesinde klasik üretimlerin dışında her biri 36 metrekare alan sunan 3x12 üniteler kullandık. Elektrik armatürlerine kadar kullanılan her malzemeyi Türkiye’den gönderdiğimiz 320 metrekare büyüklükteki Poliklinik binasını 1 hafta gibi kısa sürede kurulumla teslim ediyoruz."


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Karmod PrefabrikSuudi Arabistan'da Poliklinik Kurdu
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