Karmod yaşam konteyneri İzlanda'da

İSTANBUL (AA) - Karmod, Kuzey Avrupa ülkelerinden İzlanda’ya yaşam konteyneri ihraç etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Karmod'un üretimini yaptığı yeni nesil yaşam konteynerlerinin İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, ilk etapta gönderdikleri 8 ünite konteyner yapının Reykjavik’in farklı noktalarında ofis ve tuvalet amaçlı kullanım için tercih edildiğini bildirdi.

Öztürk, üretimini gerçekleştirdikleri konteynerlerin soğuk veya sıcak her iklimde kullanılabilecek nitelikte olduğunu belirterek, dönüşümlü çevreci özelliğiyle Avrupa ülkelerinin de yapı tercihi arasına girdiğini kaydetti.

Almanya başta olmak üzere son dönemde Avrupa ülkelerinden konteynerlerine önemli talep aldıklarını aktaran Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa’dan gelen taleplerde kaliteyle beraber çevreci özellikler öne çıkıyor. Yeni nesil olarak geliştirdiğimiz konteyner yapılarımızın kalite düzeyi zaten iyi konumda. Çevresel faktörler açısından da yapılarımız yine iyi seviyede. Yapılarımız dönüşümlü malzemelerle üretilmesi ve enerji kullanımını azaltan yüksek izolasyona sahip olması gibi önemli özelliğiyle çevre dostu olarak sınıflandırılıyor. İstendiğinde tamamen sandviç panel sistemli çatısına güneş panelleri yerleştirilebiliyor veya rüzgar enerji üretim kaynağına adapte edilebiliyor. Vidalı ve geçmeli demonte üretim sistemine sahip konteyner yapılarımız uluslararası nakliye standartlarında sevk edilebiliyor. Geliştirdiğimiz tam demonte üretimle 14 metrekareden 36 metrekareye varan ölçülerde tek üniteyi sevk edebiliyoruz. Bu ünitelerin birleşimli özelliğiyle yatay veya 4 kata kadar çok katlı geniş mekan kullanım imkanı sunan yapıları kurabiliyoruz. Konteynerlerimiz şantiye yapıları, ofis ve yönetim binaları, hastane ve okul yapıları, tuvalet, duş üniteleri başta olmak üzere farklı yapı ihtiyaçları için tercih ediliyor."







