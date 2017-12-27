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Karmod'tan Cibuti’de deniz suyu arıtma tesisine ofis

-Karmod Prefabrik, Cibuti’de deniz suyu arıtma tesisine ofisler kurdu

Karmod'tan Cibuti’de deniz suyu arıtma tesisine ofis

-Karmod Prefabrik, Cibuti’de deniz suyu arıtma tesisine ofisler kurdu

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:32
Karmod'tan Cibuti’de deniz suyu arıtma tesisine ofis

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de deniz suyu arıtma tesisi için 150 kişinin kullanacağı ofis binaları kurdu.

Karmod Prefabrik açıklamasında, Başkent Cibuti’de demonte panel sistem prefabrik yapı modeliyle kurulan iki katlı 2 adet ofis binasının 1 ay gibi kısa bir sürede kullanıma hazır teslim edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, kurulumunu gerçekleştirdikleri binaların Cibuti'nin su ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması için inşa edilecek deniz suyu arıtma tesisinin yapımında görev alacak yüklenici İspanyol ve Fransız firmalarının personelince ofis amaçlı kullanılacağını belirtti.


Son dönemde Karmod olarak ofis ve şantiye yapılarında yurt dışında önemli projeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Durmaz, enerjiden madenciliğe çok sayıda Avrupa merkezli büyük inşaat firmasının hızlı kurulumlu modüler yapılarında çözüm ortağı olduklarını vurguladı.

Hızlı üretim, kolay nakliye ve hızlı kurulumun yapılarının temel özelliğini oluşturduğunu ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Vidalı ve geçmeli sistem demonte yapılarımız güvenli ve uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip. Birleşim yerlerinden sökülerek firmalara farklı projelerinde kullanabilmeleri imkanı sunarak önemli bir bütçe avantajı sağlıyor. Bu proje için hazırladığımız ofis yapılarımız Cibuti’de deniz suyunun arıtılarak günlük 45 bin metreküp içme suyu haline getirecek tesisin inşasında görev alacak yönetici ve teknik ekiplerce 5 yıl süre ile kullanılacak. İki bloktan oluşan yapılarımız toplam 748 metrekare büyüklüğe sahip."

Anahtar Kelimeler:
CibutiKarmod Prefabrik
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