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Karmod'tan inşaatlara "Molozşut" çözümü

İSTANBUL (AA) - Karmod, yüksek katlı inşaatlarda moloz ve benzeri atıkların uzaklaştırılmasına pratik çözüm getiren Molozşut adını verdiği ürünü satışa sundu.Karmod açıklamasında güvenli ve verimli yapılar üretmek için çalışan...

Karmod'tan inşaatlara "Molozşut" çözümü

İSTANBUL (AA) - Karmod, yüksek katlı inşaatlarda moloz ve benzeri atıkların uzaklaştırılmasına pratik çözüm getiren Molozşut adını verdiği ürünü satışa sundu.Karmod açıklamasında güvenli ve verimli yapılar üretmek için çalışan...

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:25
Karmod'tan inşaatlara

İSTANBUL (AA) - Karmod, yüksek katlı inşaatlarda moloz ve benzeri atıkların uzaklaştırılmasına pratik çözüm getiren Molozşut adını verdiği ürünü satışa sundu.

Karmod açıklamasında güvenli ve verimli yapılar üretmek için çalışan firmanın 32 yıllık bilgi birikimini, kolay montajlanabilen, pratik çözümler sunan ürünlere yansıtma çabasında olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üretim Müdürü Talay Öztürk, Molozşut’un tüm katlardan inşaat atıklarınının kapalı şekilde zemine kadar indirilmesinde sağladığı güvenli sistemle bu alanda oluşabilecek iş kazalarını tamamen ortadan kaldıracağını belirtti.

Kolay kurulumu ve şık görünümüyle öne çıkan ürünün yüksek katlı inşaat şantiyelerinde atıkların uzaklaştırılmasında pratik çözüm sunduğunu vurgulayan Öztürk, "Demonte eklenebilir özellikteki Molozşut, kat mazgalı, baca ve katlar arası sabitleme ayağına sahip. Kule şeklinde kolayca kurulum yapılabiliyor. Katlardaki mazgalların her birinden çöp atılabiliyor. Her yükseklikteki kat aralığına göre kolayca ayarlanabilir ve kullanılabilir. Yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretildiği için kolay yıpranmaz, defalarca sökme takma yapılarak farklı projelerde kullanılabilir. Bacaların iç içe geçebilen konik yapısı sayesinde kolay nakliye ve depolama yer tasarrufu sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Karmod
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