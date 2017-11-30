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Karnenin yanında 'sosyal etkinlik belgesi' verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinliği, e-okul sisteminde kayıt altına almaya başladı.

Karnenin yanında 'sosyal etkinlik belgesi' verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinliği, e-okul sisteminde kayıt altına almaya başladı.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:01
Karnenin yanında 'sosyal etkinlik belgesi' verilecek

ANKARA(AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü sosyal etkinliklerin e-okul sistemine kayıt altına alınması uygulamasını hayata geçiriyor.

"Sosyal Etkinlik Modülü Pilot Uygulama Kılavuzu" hazırlayan Bakanlık, uygulamayı 81 ildeki 162 ortaokulda başlattı. Öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim bilgi sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü"ne veri girişlerini bugünden itibaren yapacak.

Uygulamanın, pilot çalışmasının ardından Türkiye genelindeki tüm okullara yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğrencilere karneleri ile birlikte dönem sonlarında "sosyal etkinlik belgesi" verilecek. Bu, öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri içeren bir belge olacak. e-okulda tutulan kayıtlar ve sosyal etkinlik belgelerinin, öğrencinin bir üst eğitim kurumlarına yerleşmesi sırasında rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi öngörülüyor.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgesi alabilmesi için okul etkinlikleri, merkezi etkinlikler ve okul dışı bireysel etkinliklere katılması ve modülde kaydının tutulması gerekiyor.

Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

Etkinlik dereceleri

Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "sosyal etkinliğe katılanlar", "ürün ortaya koyanlar", "performans gösterenler" ve "derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
MEBMilli Eğitim BakanlığıSosyal Etkinlik BelgesiTürkiye
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