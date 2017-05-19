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19 Mayıs 2017 Cuma 09:59

Kartal sahil yolunda feci kaza, 6 yaralı var

İstanbul Kartal sahil yolunda bir araç ters istikamete dönünce karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kartal sahil yolunda feci kaza, 6 yaralı var
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Kartal sahil yolunda feci kaza, 6 yaralı var


İstanbul Kartal sahil yolunda bir araç ters istikamete dönünce karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 JMR 53 plakalı İhsan Erbaşoğlu yönetimindeki araç ters istikamete girince Kartal istikametinden gelen 34 LZ 6915 plakalı İlhan Çalıkoğlu yönetimindeki araç ile çarpıştı. 1 kişinin araçta sıkıştığı bir kişinin ise araçtan fırladığı kazada toplam 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

SON ANDA KURTARILDI

Öte yandan, araçta sıkışan bir kişiyi ise ekipler sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkardı. Kaza sebebiyle sahil yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra sahil trafiği normale döndü.

Görgü şahidi bir vatandaş ise, "Kırmızı araç ilerden dönmek yerine ters istikamete girince Kartal yönünden gelen araç büyük bir hızla çarptı. Kazada iki araçtan 6 yaralı var" dedi.

 
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