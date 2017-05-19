Kartal sahil yolunda feci kaza, 6 yaralı var

İstanbul Kartal sahil yolunda bir araç ters istikamete dönünce karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı.Olay, sabah saatlerinde Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre,plakalıyönetimindeki araç ters istikamete girince Kartal istikametinden gelenplakalıyönetimindeki araç ile çarpıştı. 1 kişinin araçta sıkıştığı bir kişinin ise araçtan fırladığı kazada toplam 6 kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, araçta sıkışan bir kişiyi ise ekipler sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkardı. Kaza sebebiyle sahil yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra sahil trafiği normale döndü.Görgü şahidi bir vatandaş ise, "Kırmızı araç ilerden dönmek yerine ters istikamete girince Kartal yönünden gelen araç büyük bir hızla çarptı. Kazada iki araçtan 6 yaralı var" dedi.