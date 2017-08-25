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Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları kapsamında yıkım töreni gerçekleşti.Yıkım nedeniyle düzenlenen törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıl...

Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları kapsamında yıkım töreni gerçekleşti.Yıkım nedeniyle düzenlenen törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıl...

25 Ağustos 2017 Cuma 15:35
Kartal'da

İSTANBUL (AA) - Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları kapsamında yıkım töreni gerçekleşti.

Yıkım nedeniyle düzenlenen törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıl önce ilçedeki müteahhitlerle bir toplantı yaptığını anlatarak, "Kartal’da değişim ve dönüşüm olacak. 'Burada bir artı değer var' deyip bir araya gelerek beraber dönüştürmeyi hedefledik ama bu dönüşüm çabasına girmediler. Kimler geldi. Adana’dan Çukurova’dan Azerbaycan’dan, Suudi Arabistan'dan geldiler" diye konuştu.

Öz, yıkımı yapılan bina için her daireye otopark yerleri düşeceğini anlatarak, bunun faydasını 5 yıl sonra araçlar yer altına indiğinde göreceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm Müdürü Gökhan Akbulut da ilk hedeflerinin Kartal'ın kent kimliğini belirlemek ve ilçede dönüşüm odaklı planlar yapmak olduğunu kaydetti.

Yıkımı yapılan bina sakinleri de çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

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