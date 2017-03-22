Kastamonu'da hoparlörden porno yayını şehri karıştırdı

ŞEHRİ KARIŞTIRAN SKANDAL

Kastamonu belediyesine ait ses sisteminden bir mahallede porno filmi sesli olarak yayınlanması ortalığı karıştırdı. Kastamonu Belediyesi, skandal olayın bir kendini bilmez bir kaç kişinin sistem frekansına dışıradına girerek cep telefonlarıyla yayın yapıldığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Konuyu araştırdıklarını belirten Emniyet yetkilileri, "Belediye frekansına girmişler bizim tahnimiz. Sadece bir bölge çünkü. Belediye merkezi sistem olsa her tarafta olur. Frekans dalgasını yakalayan birisi istediği yayını yapıyor. Araştırmamızı yapıyoruz" dediler.Kastamonu'da bir mahallede belediye hoparlöründen yapıldığı iddia edilen ve cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan porno film yayını kenti karıştırdı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediye anons sistemi frekansına girilerek provokasyon yapıldığını belirtirken, polis inceleme başlattı.Kastamonu'nun en kalabalık mahallelerinden Kuzeykent'te, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen belediye hoparlöründeki yayın sosyal medyada paylaşıldı.51 saniyelik video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Söz konusu video, belediye işçilerinin porno film izlerken anons sistemini açık unuttuğu yorumları yapılarak paylaşıldı.Kentte sadece Kuzeykent Mahallesi'ndeki belediye hoparlöründen duyulan yayın ile ilgili Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Facebook hesabından açıklama yaptı.Başkan Babaş, "Belediyemiz anons sistemi frekanslarına girilerek yapılan ve Kuzeykent Mahallemizin belirli noktalarından duyulan ahlaksız provokasyonun kurumumuz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan bu ahlaksız eylemin sorumluları ile ilgili olarak gereken yasal süreç en kısa sürede başlatılacak olup yaşanan bu durumdan ötürü kıymetli hemşehrilerimizden özür dileriz" dedi.