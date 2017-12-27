Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olan ve 30 farklı sektörden 175 firmanın katıldığı Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) açıldı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen KASTEXPO'nun açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu'nun ilk görev yeri olduğunu belirterek, Küre ilçesinde bir süre kaymakamlık yaptığını bildirdi.

Şahin, "Kastamonu coğrafi ve tarihi olarak, insanlarının sıcaklığı anlamında bambaşka bir yer." dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, şehrin tarihinden ve güzelliklerinden bahsederek, Kastamonu'daki ekonomik faaliyetlere değindi.

Sanayide, turizmde, mermercilikte ciddi canlanma yaşandığını dile getiren Karadeniz, ürünleri üretmenin yetmediğini, onların tanıtılmasının da gerektiğini söyledi.

Karadeniz, "Bu anlamda KASTEXPO Kastamonulu hemşehrilerimizin ürettiği ürünlerin tanıtımı için önemli bir etkinlik." dedi.





- "Dünya ve ülke ekonomisine katkı sağlayan firmalar bu fuarda"





Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun milattan önce 2000'li yıllarda kurulduğunu, kültürünü ve kimliğini devam ettirdiğini, kadim şehirlerden olduğunu söyledi.

Şehrin son 10 yıla kadar ciddi göç verdiğini dile getiren Babaş, artık göçün durduğunu, turizmin 12 ay sürdüğünü, belli çapta sanayisinin bulunduğunu aktardı.

Babaş, bu şehrin yerel yöneticileri olarak Kastamonu'ya güç katmaya devam ettiklerini, şehrin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı almasına değindi. Babaş, "İnşallah 29018'de Türk Dünyası Kültür Başkenti'ni Kastamonu'da hgep beraber yaşayacağız ve yaşatacağız." dedi.

Fuarın çok güzel organize edildiğini, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlayan firmaların etkinlikte bir araya geldiğini dile getiren Babaş, fuarın öneminden bahsetti.





- "Yerli ürünlerimizi ve şehrimizi tanıtıyoruz"





KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan da etkinliğin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2017 yılı resmi fuar takviminde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olduğunu söyledi.

İlkini 2005'te düzenledikleri fuarın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Aslan, etkinliğe 30 farklı sektörden 175 firmanın katıldığını bildirdi.

Aslan, toplam 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan fuara Kastamonu Entegre, SFC Entegre, İÇDAŞ, Tosyalı Holding, Çolakoğlu Metalürji, Dalgakıran Kompresör, Reis Gıda, Yılmaz Redüktör, Aslandağ Grubu ve Elvan Group gibi kendi sektörlerinin öncü firmalarının katıldığını, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın fuarda standının bulunduğunu anlattı.

Ekonomik hacim olarak 12 milyar dolarlık değere sahip fuarın ilkinde çok önemli geri bildirimler aldıklarını kaydeden Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fuar yerli sanayimizin gelişmesine ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunuyor. Biz daha önce yurt dışından aldığımız makineleri şimdi Türkiye'den yerli olarak alıyoruz. Bu fuar yerli Türk malı bilincinin yerleşmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bir taşla iki kuş vurduk. Daha önce 30 yıldır tanıtılmayan Kastamonu şehrimizin tanıtımını yaptık. Siyez buğdayını, Taşköprü sarımsağını, Tosya sarı kılçık pirincini, kestane balını, sahlepini ve pastırmasını tanıttık. Ayrıca burada Kastamonulu şirketlerimizin birbirileri ile tanışmasını sağladık."





- "Yerli otomobil fabrikasına talibiz"





Aslan, yerli otomobil fabrikasının Kastamonu'da kurulmasını istediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kastamonu, yerli otomobil fabrikasını kuracak babayiğitler arasında düşünülebilir. Fabrika için Devrekani yolu üzerinde 1500 dönümlük bir arazimiz hazır. Bu araziyi fabrikayı kuracak olan firmaya hibe edeceğiz. Kastamonu; havalimanı, deniz limanı ve yapımı devam eden Sinop İnebolu Sahil Yolu inşaatıyla çok geniş lojistik öneme sahip bir şehirdir. Kastamonu insanı işini sever, işine bağlıdır. Bu saydıklarımızın yanında daha birçok imkanları olan bir şehirdir. Biz Kastamonular olarak 5 bin arabayı almaya talibiz."

Açılışına Kastamonulu siyasetçilerin, iş adamlarının ve davetlilerin katıldığı fuar 30 Aralık'ta sona erecek.