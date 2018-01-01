Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.840
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1269
EURO
4.5472
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz
Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün...
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacaK
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de...

Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro

İspanya Dışişleri Bakanı Guindos, yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar avro olduğunu açıkladı.

Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro

İspanya Dışişleri Bakanı Guindos, yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar avro olduğunu açıkladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Luis de Guindos, yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar avro olduğunu söyledi.

Guindos, İspanyol radyosu SER'e verdiği mülakatta, İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının beşte birini oluşturan Katalonya'daki büyümenin, krizle beraber yüzde 0,9'dan 0,4'e düştüğünü ifade etti.

Katalonya'nın önceki dönemlerde İspanya ortalamasının üstünde büyüdüğünü kaydeden Guindos, "Ancak, dördüncü çeyrekte yük oldu." dedi.

Bağımsızlık krizinin maliyetini, "rahatça bir milyar avro" olarak açıklayan İspanya Dışişleri Bakanı, bölgedeki girişimlerin aşırı huzursuzluk ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, 27 Ekim'de de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel hükümet ve parlamentoyu feshederek, bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

Krizle beraber, aralarında büyük bankaların da olduğu en az 3 bin şirket merkezlerini Katalonya'dan taşımış, 2 bin 587 kişi işten çıkarılmış ve bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20'ye yakın düşüş yaşanmıştı.

Muhabir: Hasan Esen



Anahtar Kelimeler:
DünyaIspanyaKatalonyaLuis De Guindos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan 'İran' paylaşımı
Trump'tan 'İran' paylaşımı
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi
Yüzbaşı Akın itiraf etti 2 muvazzaf subay gözaltına alındı
Yüzbaşı Akın itiraf etti 2 muvazzaf subay gözaltına alındı
Suriye'de geçen yıl 10 binden fazla sivil öldürüldü
Suriye'de geçen yıl 10 binden fazla sivil öldürüldü
Bakan Soylu'dan Şırnak'ta tabur komutanlığına ziyaret
Bakan Soylu'dan Şırnak'ta tabur komutanlığına ziyaret
Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde iyi bir yıl bekliyorum
Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde iyi bir yıl bekliyorum
Öğrencilerin anlaşmazlıkları 'arabulucu öğrenciler'le çözülüyor
Öğrencilerin anlaşmazlıkları 'arabulucu öğrenciler'le çözülüyor
Tiflis'teki TMV okulunda Türkçe eğitime kavuştular
Tiflis'teki TMV okulunda Türkçe eğitime kavuştular

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim