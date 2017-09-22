Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104123
ALTIN
145.643
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7266
EURO
4.1702
Trabzonspor şokta;Trabzonspor 3- Aytemiz Alanyaspor 4
Trabzonspor şokta;Trabzonspor 3- Aytemiz Alanyaspor...
Milli Atlet Aslı Çakır, ömür boyu pistlerden atıldı
Milli Atlet Aslı Çakır, ömür...
Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarını tamamladı
UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk...

Katalonya'da referandum gerginliği büyüyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek veren öğrenciler ve öğretmenler eylemlerini üniversitelere taşıdı.

Katalonya'da referandum gerginliği büyüyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek veren öğrenciler ve öğretmenler eylemlerini üniversitelere taşıdı.

22 Eylül 2017 Cuma 21:45
Katalonya'da referandum gerginliği büyüyor

MADRİD (AA) - Barselona Üniversitesinde başlayan öğrenci eylemleri, Girona Üniversitesine ve sokaklara da yayıldı. Barselona Üniversitesinin rektörlük binasında işgal eylemi yapan öğrenciler, referandumu savunan bir manifesto okudu.

Ellerinde "Bağımsız Katalonya" bayrakları ile eylem yapan öğrencilere bazı öğretmenlerin de destek verdiği görüldü. Eylem sırasında "Referandum durdurulamaz", "Oy kullanacağız" ve "Sokaklar her zaman bizim olacak" sloganları atıldı.

Girona Üniversitesi rektörlük binasında da benzer şekilde işgal eylemi yapıldı. Öğrenciler, İspanya hükümetinin referandumu engellemek için aldığı önlemlere ve jandarma operasyonlarına "Böyle şeyler diktatör Franco döneminde oluyordu. Baskıcı değil özgür bir devlet istiyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Üniversitede toplanan öğrenciler, daha sonra Katalonya özerk yönetimi hükümetinin Girona'daki merkez binasına yürüdü. Girona Üniversitesi Rektörü Sergi Bonet, burada okuduğu manifestoda "demokrasinin tüm ideolojik görüşlere saygı göstermek demek olduğunu" savundu.

İki üniversitedeki eylemlere 6 binden fazla öğrencinin katıldığı bildirildi.

Öğrencilere gösteri çağrısı

Öte yandan Barselona'da bazı okul müdürlerinin, velilere telefon ederek öğrencilerin bağımsızlık referandumuna destek veren gösterilere katılmaları için izin istedikleri duyuruldu.

Açıklamada, 28 Eylül Perşembe günü Katalonya'daki tüm öğrencilerin derslere girmeyerek, sokakta gösteri yapmaları istendi.

Barselona'daki sokak eylemleri üçüncü gününü geride bırakırken, İspanya'daki Ulusal Mahkeme Savcılığı, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural hakkında "ayaklanma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Anahtar Kelimeler:
Barselona ÜniversitesiDünyaIspanyaKatalonya'da Bağımsızlık Yanlısı Girişimleröğrenciler üniversiteyi Işgal Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek
Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek
İhvan'ın tutuklu eski lideri Akif vefat etti
İhvan'ın tutuklu eski lideri Akif vefat etti
MGK bildirisi: Referandum gayrimeşrudur, kabul edilemez
MGK bildirisi: Referandum gayrimeşrudur, kabul edilemez
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş istifa etti
Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?
Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?
Hukuk Fakültesi öğrencilerine yol işkencesi
Hukuk Fakültesi öğrencilerine yol işkencesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim