Katalonya'da referandum gerginliği büyüyor

MADRİD (AA) - Barselona Üniversitesinde başlayan öğrenci eylemleri, Girona Üniversitesine ve sokaklara da yayıldı. Barselona Üniversitesinin rektörlük binasında işgal eylemi yapan öğrenciler, referandumu savunan bir manifesto okudu.

Ellerinde "Bağımsız Katalonya" bayrakları ile eylem yapan öğrencilere bazı öğretmenlerin de destek verdiği görüldü. Eylem sırasında "Referandum durdurulamaz", "Oy kullanacağız" ve "Sokaklar her zaman bizim olacak" sloganları atıldı.

Girona Üniversitesi rektörlük binasında da benzer şekilde işgal eylemi yapıldı. Öğrenciler, İspanya hükümetinin referandumu engellemek için aldığı önlemlere ve jandarma operasyonlarına "Böyle şeyler diktatör Franco döneminde oluyordu. Baskıcı değil özgür bir devlet istiyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Üniversitede toplanan öğrenciler, daha sonra Katalonya özerk yönetimi hükümetinin Girona'daki merkez binasına yürüdü. Girona Üniversitesi Rektörü Sergi Bonet, burada okuduğu manifestoda "demokrasinin tüm ideolojik görüşlere saygı göstermek demek olduğunu" savundu.

İki üniversitedeki eylemlere 6 binden fazla öğrencinin katıldığı bildirildi.Öğrencilere gösteri çağrısı

Öte yandan Barselona'da bazı okul müdürlerinin, velilere telefon ederek öğrencilerin bağımsızlık referandumuna destek veren gösterilere katılmaları için izin istedikleri duyuruldu.

Açıklamada, 28 Eylül Perşembe günü Katalonya'daki tüm öğrencilerin derslere girmeyerek, sokakta gösteri yapmaları istendi.

Barselona'daki sokak eylemleri üçüncü gününü geride bırakırken, İspanya'daki Ulusal Mahkeme Savcılığı, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural hakkında "ayaklanma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Muhabir: Şenhan Bolelli