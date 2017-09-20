Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda...
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne...
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...

Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı

İspanya Başbakanı Rajoy, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." dedi.

Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı

İspanya Başbakanı Rajoy, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 23:53
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya özerk yönetim hükümetine çağrıda bulunarak, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." dedi.

Başbakanlık konutu Moncloa'da kameralar karşısına geçen Rajoy, Katalonya'daki bağımsızlık referandumunu önlemek için jandarmanın gün boyunca yürüttüğü operasyonları ve bununla bağlantılı gelişmeleri değerlendirdi.

Katalonya yerel yönetiminden, "bağımsızlık girişimleriyle ilgili tavırlarına son vermesini" isteyen Rajoy, "Bu referandum hiçbir zaman meşru ve yasal olmadı. Ortada olan bir siyasi talep değildir. Bu tamamen bir temel demokrasi meselesidir. İspanya'da hukuk devleti harekete geçti ve geçmeye de devam edecek." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın, temel kuralları çiğneyenleri önlemek için gerekli araç ve mekanizmalara sahip bir demokrasi ve hukuk devleti olduğunu son günlerde gösterdiğini belirten Rajoy, her yasa dışılık ve çiğnenen yasaya karşı kararlı, ölçülü ve kuralcı bir cevap geleceğini kaydetti.

Rajoy, İspanya hükümetini protesto etmek için insanları sokağa çağıran Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi gruplar ve Podemos'u hedef alarak, "Buradan, sokaklarda istikrarsızlık yaratmaya ve kurumları güçsüzleştirmeye çalışanlara da sesleniyorum. Siyaset hayatının en belirleyici döneminde sadakatsizliğinizi İspanyol halkı karşısında ödemek zorunda kalacasınız." diye konuştu.

İspanya'da Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin kurumlarına yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştı. Bu kapsamda Katalonya'daki 41 resmi kurum ve şirkete baskınlar düzenlendi ve 14 üst düzey yetkili gözaltına alındı.

Baskınlarda ayrıca referandumda kullanılmak üzere hazırlanan 10 milyona yakın oy pusulası ve seçim kağıdına da el konuldu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık ReferandumuDünyaIspanyaKatalonyaMariano RajoyReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
AB, BM'de reform istiyor
AB, BM'de reform istiyor
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı
İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı
Erdoğan ve Putin haftaya bir araya gelecek
Erdoğan ve Putin haftaya bir araya gelecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim