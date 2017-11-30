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Katar Emiri'ne KİK Zirvesi için 'resmi davet'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye 5-6 Aralık tarihlerinde Kuveyt'te yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılması için resmi davetiye gönderildiği bildirildi.

Katar Emiri'ne KİK Zirvesi için 'resmi davet'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye 5-6 Aralık tarihlerinde Kuveyt'te yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılması için resmi davetiye gönderildiği bildirildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:03
Katar Emiri'ne KİK Zirvesi için 'resmi davet'

DOHA (AA) - Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 5-6 Aralık'ta ülkesinde gerçekleştirilecek KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye resmi davetiye gönderdi.

Davetiyenin Katar Emiri Şeyh Temim'e Kuveyt'in Doha Büyükelçisi Muhammed el-Acemi tarafından bizzat teslim edildiği aktarıldı.

Kuveytli diplomatik kaynaklar daha önce yaptığı açıklamada KİK Zirvesi'ne ilişkin Körfez ülkelerine davetiyelerin gönderildiğini ve cevap beklendiğini belirtmişti.

Kuveyt'in söz konusu davetiyeleri, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Körfez işbirliği sisteminin önemi ve Körfez krizinin çözümüne dair yaptığı vurgunun ardından yollaması dikkati çekiyor.

Siyasi gözlemciler, katılımın eksiksiz olmasının önemine işaret ederek Kuveyt'te yapılacak zirvede Körfez krizine ilişkin çözüm beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ediyor

Muhabir:Ahmed al-Masri,Hamdi Yıldız

Anahtar Kelimeler:
Al SaniDünyaKatarKİK ZirvesiKörfez Krizi
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