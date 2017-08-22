Katar ile ABD ortak askeri tatbikat yaptı

DOHA (AA) - ABD ile Katar ortak askeri tatbikat yaptı.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ülke arasında başkent Doha'da bir gün süren ortak tatbikat çerçevesinde Katar ve ABD'den paraşütçülerin serbest atlayışlar gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu tatbikatın iki grup arasında üç yıldan bu yana planlama ve tatbikat alanında yapılan iş birliğinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Muhabirler: Ahmed Youssef Elsayed Abdelrehim, Zeynep Tüfekçi