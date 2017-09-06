Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması

DOHA (AA) - Katar Limanları Yönetim Şirketi ile Umman Küresel Lojistik Grubu (ASYAD) arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.
Şirketin üst yöneticisi Abdullah el-Hancı ile ASYAD Yürütme Kurulu Başkanı Abdurrahman bin Salim el-Hatimi tarafından imzalanan anlaşmanın Umman'daki limanlar ile Uluslararası Hamed Limanı arasında yapılacak feribot ve nakliye hizmetleri ile denizcilik ve kargo taşımacılığı alanında yeni yatırım fırsatlarını sunmasının hedeflendiği kaydedildi.
Muhabir: Zeynep Tüfekçi