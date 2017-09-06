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Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması

Katar Limanları Yönetim Şirketi ile Umman Küresel Lojistik Grubu arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması

Katar Limanları Yönetim Şirketi ile Umman Küresel Lojistik Grubu arasında mutabakat zaptı imzalandı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:13
Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması

DOHA (AA) - Katar Limanları Yönetim Şirketi ile Umman Küresel Lojistik Grubu (ASYAD) arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Limanları Yönetim Şirketi ile ASYAD, iki ülke arasındaki ticari alışverişin güçlendirilmesi, lojistik ve nakliye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketin üst yöneticisi Abdullah el-Hancı ile ASYAD Yürütme Kurulu Başkanı Abdurrahman bin Salim el-Hatimi tarafından imzalanan anlaşmanın Umman'daki limanlar ile Uluslararası Hamed Limanı arasında yapılacak feribot ve nakliye hizmetleri ile denizcilik ve kargo taşımacılığı alanında yeni yatırım fırsatlarını sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Muhabir: Zeynep Tüfekçi

Anahtar Kelimeler:
ASYADDünyaKatar
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