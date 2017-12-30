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'Katar'da darbe girişimi' iddialarına yalanlama

Katar ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçilikleri, Katar'da "darbe girişimi" iddialarıyla ilgili Türk basınında çıkan bazı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

'Katar'da darbe girişimi' iddialarına yalanlama

Katar ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçilikleri, Katar'da "darbe girişimi" iddialarıyla ilgili Türk basınında çıkan bazı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:04
'Katar'da darbe girişimi' iddialarına yalanlama

ANKARA (AA) - Katar ve Suudi Arabistan, Katar'da "darbe girişimi" iddialarıyla ilgili Türk basınında çıkan bazı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir derginin yayınladığı "Katar'da darbeyi Türkiye önledi" başlıklı yazı ile bunun üzerine bazı Türk haber kaynaklarının da "Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'daki darbe girişimi Türkiye tarafından engellendi" ve "Türk kuvvetleri, Emir'in rezidansını koruyarak Katar'daki darbe girişimini engelledi" başlıkları altında haberler yayınlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu yayınlarda, tamamen asılsız birçok iddianın bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özellikle 5 Haziran 2017 gecesi darbe girişimine karşı koruma sağlanması ile Katar Emiri'nin sarayını korumak üzere Türk Özel Kuvvetleri veya Türk askerlerinin görevlendirilmesi hususunda Katar tarafının, 'Türk tarafından talepleri' gibi iddialar asılsız ve gerçek dışıdır. Abluka ülkeleri tarafından Katar devletine karşı Körfez krizini askeri açıdan tırmandırmaya yönelik girişimlerle ilgili olarak da şüphesiz ki bölgede ve dünyadaki birçok müttefik ve dost ülkelerin, bunların başında Kuveyt ve Türkiye'nin politik ve diplomatik çabaları askeri tırmanışı önlemeye katkıda bulunmuştur."

Suudi Arabistan'dan açıklama

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Elçiliğin, 25 Aralık'ta bir dergide yayınlanan ve Suudi Arabistan'a yönelik gerçek dışı iddialar içeren "Katar'a Darbeyi Türkiye Önledi" başlıklı yazıyı takip ettiği ve aynı yazıyı bazı gazetelerin de yayınlandığını tespit ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyükelçilik, Suudi Arabistan'ın geçen haziran ayı içerisinde ilişiğini kestiğini ilan ettiği bir ülkeye karşı darbe girişiminde bulunduğunu öne süren söz konusu basın materyalinde yer alan mesnetsiz iddiaları şiddetle reddetmektedir. Bunun yanı sıra, Büyükelçilik Suudi Arabistan Krallığının adının bu tarz mesnetsiz iddialarda yer almasını şiddetle kınamakta ve söz konusu iddiaların, Türkiye tarafından 'savunulduğu öne sürülen adı geçen ülkenin' bizzat kendisi tarafından yalanlandığı önemle vurgulanmaktadır."

Açıklamada Büyükelçilik, bu tür iddialara cevap verme hususundaki tüm yasal haklarının saklı kalması kaydıyla, medya kuruluşlarını Suudi Arabistan ile ilgili yayınlayacağı haberlerin doğruluğunu teyide davet etti.

Muhabir: Zuhal Demirci

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