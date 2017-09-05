Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109125
ALTIN
147.631
DOLAR
3.4437
STERLİN
4.4581
EURO
4.0988
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Son Dakika
Fenerbahçe'de Robin Van Persi'e şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Ante Cacic: Her maç bizim için önemli
Ante Cacic: Her maç bizim...
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Rusya grupta üçüncü maçını da...

"Katar'dan 5 milyar dolarlık yeni fon geliyor"

- Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gül: - "Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni şirket ve yatırım fonu kurduk" - "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz"

"Katar'dan 5 milyar dolarlık yeni fon geliyor"

- Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gül: - "Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni şirket ve yatırım fonu kurduk" - "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz"

05 Eylül 2017 Salı 13:38

İSTANBUL (AA) - Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurduklarını belirterek, "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Azure Grup tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sonrası Türkiye'ye yönelik yatırım taleplerinde olağanüstü artış görüldüğünü kaydetti.

Gelecek yatırımların, büyük ailelerin Türkiye'de gayrimenkul ve şirket satın almaları, gıda ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok farklı sektörde de bu yatırımların süreceğine işaret ettiğini vurgulayan Gül, Azure Grup'un, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı inşaat, lojistik ve kargo şirketlerinin Orta Doğu'daki varlıklarını sürdürmesini sağladığını aktardı.

Arap Baharı adı verilen ve dalga dalga yayılarak Türkiye'nin komşusu ülkelere dahi yayılan iç savaş ve terörün bölgedeki ticarete darbe vurduğunu belirten Gül, "Birçok dünya devi batılı şirket, Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere terör nedeniyle ticaret ve nakliyatı durdurdu. 16 ülkede hizmet veren Türk firması Azure Grup ise hem Türk hem de Batılı şirketlerin can simidi oldu.Grup, Irak ve Suriye’de savaş ve terör nedeniyle girilemeyen bölgelere teslimatları yaparak ticaretin sürdürülmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurduklarını belirten Gül, "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz." bilgisini verdi.


- "Orta Doğu'da ilkleri yaptık"


Erkan Gül, 41 yıldır Orta Doğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen hala rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk kuruluşumuzu Irak Bağdat'ta 1982 yılında yaparak faaliyete başladık. Irak'ta Irak Expres Cargo, İran'da İran Expres Cargo adıyla yüzde 100 Türk sermayesiyle ilk Türk kargo firmalarını Azure Grup olarak biz kurduk. Irak'a motorlu kurye sistemini götürdük. Irak ve İran'daki insanların Türkiye'deki online alışveriş sitelerinden almış oldukları ürünleri kapı teslimatlı ve tahsilatlı gönderi yaparak bu ülkelerde yine bir ilki gerçekleştirdik. Suriye’de ise 1979 yılından bugüne faaliyetteyiz. O yüzden savaş ve teröre rağmen oradaki aşiretler ve devletlerle olan iyi ilişkilerimiz faaliyetlerimize de yansıyor. Orta Doğu'da giremediğimiz ve teslimat yapamadığımız bölge yok. Dünyanın en büyük şirketleri bu bölgelerde hizmet veriyor."

Gül, "Şu an yurt dışında adresten adrese hem bireysel hem kurumsal teslimat yapan bir Türk şirketi yok. Bu anlamda da Azure Grup ilk. IOS ve android uygulamalarından indirilecek 'bikargo' programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulamayı devreye aldık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurt içi ya da yurt dışında istediğiniz adrese teslim ediyoruz. Bu yeni girişim sayesinde Türk taşımacılık sektörünü bir adım daha öteye taşımış olduk." yorumunu yaptı.

Gül,Çin'den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere'ye uzanacak İpekyolu Demiryolu Projesinde Azure Grup olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, proje ile ulaştırma trafiğinde yeni bir sürece girileceğini dile getirdi.

Demiryollarının Kars'tan itibaren Rus sistemi raylarla döşendiğine işaret eden Gül, şunları aktardı:

"Kars’tan itibaren Avrupa’da Türkiye’deki gibi raylar kullanılıyor. Hem Kars'ta hem de İstanbul Anadolu yakasında 50 milyon dolarlık yatırımla 2 aktarma istasyonu kuruyoruz. Çin’den Avrupa güzergahına 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşiyor. İpek Yolu projesi hayata geçtiğinde orta koridor dediğimiz Türkiye'nin sınırları içerisinden geçecek olan, bu hatta minimum yüzde 45'inin Türkiye'nin eline geçeceğini hesaplıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine de yine bizim üzerimizden yoğun ticaret akışı olacak. Türkiye’ye geçecek 45 milyar dolarlık pastanın yüzde 40’ına Azure Grup olarak talibiz ve yatırımlarımızı bu yönde yapmaktayız."




Anahtar Kelimeler:
Azure GrupKatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru
Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmez
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmez
4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı
4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı
Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş: Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değil
Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş: Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değil
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması
Adalet Bakanı Gül: Yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimiz
Adalet Bakanı Gül: Yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimiz
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim