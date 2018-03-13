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Katliam gibi kaza

Çorum'da bir yolcu otobüsü park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.

Katliam gibi kaza

Çorum'da bir yolcu otobüsü park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.

13 Mart 2018 Salı 08:30
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

   Çorum'da bir yolcu otobüsü park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptıktan sonra yandı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tokat'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Osmancık- Kargı karayolunun 30. kilometresinde Ardıç mevkisinde TIR'a arkasından çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yaralı olan vatandaşları hastaneye götürdü. Polis ve jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti ve 19 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen bilgilere göre ölü sayısının artmasında korkuluyor.

Sözcü

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ÇorumKaza
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