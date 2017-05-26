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26 Mayıs 2017 Cuma 18:17

Kayalıklardan düşen genç kadın feci şekilde can verdi

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde 24 yaşındaki Emine Ç., deniz kıyısında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen genç kadın feci şekilde can verdi
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Kayalıklardan düşen genç kadın feci şekilde can verdi


Kayalıklardan düşen Emine Ç.'yi kardeşi Onur Ç. kanlar içinde buldu. Genç kadının kayalıklardan düştüğü mü, yoksa intihar mı ettiği bilinmiyor.

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde 24 yaşındaki Emine Ç., deniz kıyısında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Emine Ç.'nin intihar edip etmediği araştırılıyor.
Edinilen bilgilere göre 4 yıl önce eşinden boşanan, 5 yaşında çocuğu bulunan Emine Ç., sabah kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Onur Ç., evde ablasını bulamayınca telefonunu aradı. Telefonu açan kişi, Boztepe Mahallesi Fener Altı mevkisindeki kayalıklarda olduğunu, telefonu da kayalıklarda bulduğunu, ancak çevrede ablasının olmadığını söyledi. Telefondaki kişinin tarif ettiği kayalıklara arkadaşlarıyla giden Onur, yaklaşık 100 metre aşağıda ablasını kanlar içinde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Ç.'nin öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Emine Ç.'nin cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sedyeye konulup halat yardımıyla yukarıya çekilerek çıkarılıp Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Ç.'nin intihar edip etmediği araştırılıyor.
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