"Kayaşehir Emlak Konut Evleri'nde son 150 daire alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor"

İSTANBUL (AA) - Turyap İcra Kurulu Üyesi Bilge Özdemir, İstanbul'un yükselen değeri Başakşehir Kayabaşı'nda yapılan gayrimenkul projelerine ilginin arttığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Kayaşehir Emlak Konut Evleri'nde yaşamak isteyenler için satışta olan teslime hazır son 150 dairenin alıcılarıyla buluşmaya hazırlandığını bildirdi.

Turyap'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, bölgedeki arsa stokları azalırken, bitmiş projelerdeki dairelerin hızla satıldığını kaydetti.

Başakşehir'de hayata geçirilen ve satış yetkisi Turyap'a verilen Emlak Konut Evleri Kayaşehir'de yapı standartları ve teslim süreçlerine göre 5 bin-7 bin 500 lira metrekare satış değerleri gözlendiğini aktaran Özdemir, Emlak Konut Evleri'nin ise 3 bin 500 lira ortalama metrekare fiyatıyla TOKİ, Emlak Konut, Başakşehir Belediyesi ve özel sektörün katkılarıyla ev almak isteyenlere büyük bir alım fırsatı sunduğunu bildirdi.

Stokların hızla tükendiği Başakşehir Emlak Konutları-3'te 3 bin 500 liradan başlayan fiyatların gelecek yıl minimum 4 bin 500 lira bandına yerleşeceği öngörüsünde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Emlak Konut öncülüğünde planlanan kampanyalar ile bölgede farklı müteahhitlerin geliştirdiği projelerde 2017 son çeyreğinde olağanüstü hareketlenme bekleniyoruz. Kent ölçeğinde proje bazlı gelişen bölgede arsa stoku hızla azalıyor. Bu durum gayrimenkul tercihinde bulunan ve elinde stok bulunduran projeler için avantaj teşkil ediyor. Bölgede, kısıtlı arsa stok yapısı ve artan inşaat maliyeti göz önüne alındığında metrekaresi 4 bin TL altında satış fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Geliştirilmekte olan projelerin yakın çevrelerinde konumlu arazi stok yapıları incelendiğinde bölgede kamu arazi stokundaki daralma arsa maliyetlerinin artmasına, dolayısıyla gayrimenkul değerlerinin yukarıya doğru ivme kazanmasına sebep olacaktır. 233 bin liradan başlayan Emlak Konut Başakşehir Evleri-Kayaşehir'de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1'den oluşan teslime hazır dairelerde bu avantajın devam eden satış sürecinde değerlendirilmesini öneriyorum."

- "İstanbul'un en ulaşılabilir bölgelerinden olacak"





Bilge Özdemir, İstanbul için konut satın almada en önemli faktörlerin başında ulaşımın geldiğini belirterek, "Kayaşehir, ulaşılabilir olma şansını İstanbul Avrupa Yakası'nda en iyi kullanabilecek yerleşkelerden biri olacaktır. Başakşehir Emlak Konutları-3 konumu ile İstanbul içi, yurt içi ve yurt dışı ulaşım akslarının başlangıç noktasında. Köprü ve otoban bağlantıları, metro, İETT gibi toplu taşımalar, 3'üncü köprü, 3'üncü havalimanı gibi yüksek ölçekli projelerin yapımının başlandığı ilçe, önümüzdeki yıllar içerisinde İstanbul’un en ulaşılabilir bölgelerinden olacak."

Özdemir, İstanbul'un yükselen değeri Başakşehir Kayabaşı'nda yapılan gayrimenkul projelerine ilginin arttığına işaret ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Kayaşehir Emlak Konut Evleri'nde yaşamak isteyenler için satışta olan teslime hazır son 150 daire alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.



Verilen bilgiye göre, Başakşehir Emlak Konutları-3'ün yanında başlayan Avrupa'nın en büyük botanik bahçe düzenlemesi projenin nefes alacağı nokta olarak değerlendiriliyor. 370 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan Şehir Parkı'nda bisiklet, yürüyüş, koşu parkurları, spor alanları, doğal göletler, seyir terasları, ailelerin vakit geçirebileceği, dinlenebileceği pek çok alan olacak.

Şehir Parkı'nın yanında inşa edilecek olan Kent Meydanı, kamu kurumları, kongre merkezleri, nikah sarayları, ibadethaneler, spor alanları, kafeler, restoranlar ve mağazalardan oluşacak. Metro, tramvay ve İETT gibi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanacak. 789 bin metrekare alan üzerinde genel hastane, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, nöroloji ve ortopedi hastanesi, kalp hastanesi, psikiyatri hastanesi, fizik tedavi hastanesi gibi 8 farklı hastaneden oluşan toplam 2 bin 680 yataklı dev Sağlık Kenti Başakşehir-İkitelli'de yer alacak.