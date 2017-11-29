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Kaymakamdan ilçeye 'okuma alışkanlığı' yatırımı

İlçesindeki tüm okullara kütüphane kazandırmak ve okuyan bir Tosya hayali ile yola çıkan Kastamonu'nun Tosya Kaymakamı Pişkin, her hafta belirlediği kahvehane, ev ve okullara giderek, vatandaşlar ve öğrencilerle kitap okuyor.

Kaymakamdan ilçeye 'okuma alışkanlığı' yatırımı

İlçesindeki tüm okullara kütüphane kazandırmak ve okuyan bir Tosya hayali ile yola çıkan Kastamonu'nun Tosya Kaymakamı Pişkin, her hafta belirlediği kahvehane, ev ve okullara giderek, vatandaşlar ve öğrencilerle kitap okuyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:11
Kaymakamdan ilçeye 'okuma alışkanlığı' yatırımı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, ilçesine en büyük yatırımı okuma alışkanlığı kazandırarak yapmak isteyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, hem ilçedeki kütüphane sayısını artırmaya çalışıyor hem de her hafta kahvehaneleri, kursları, okulları ve evleri ziyaret ederek kitap okuyor.

Pişkin "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" sloganıyla başlattığı "Okuyan bir Tosya hayalim var" kampanyası kapsamında ziyaret ettiği yerlerde beraberindekilerle yaklaşık 20 dakika kitap okuyor, ilçede kütüphane ve okuyan kişi sayısını artırmayı hedefliyor.

Kaymakam Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki 25 okulun sadece 9'unda kütüphane olduğunu söyledi.

Bu durumu öğrendiğinde çalışmalara başladığını anlatan Pişkin, "Okullarımıza yeni kütüphaneler kazandırmayı hedefledik ama kütüphaneler ve kitaplar tek başına anlam ifade etmeyen yerler. Onlar okurlarla, öğrencilerle, kitapseverlerle buluştuğunda heyecan başlıyor. Bu noktada 'Okuyan bir Tosya hayalim var' kampanyasını başlattık." dedi.

Sık sık okumalar yaptıklarını dile getiren Deniz Pişkin, "Her hafta 2 okulumuzu ziyaret edip, öğrencilerle birlikte kitap okuyoruz. Toplumun farklı kesimlerini okuma kampanyasına katmak adına Tosya Halk Eğitim Merkezimizdeki kursiyerlerimizle kitap okuyoruz. Kahvehanelerimizi ziyaret edip, oradakilerle birlikte kitap okuyoruz. Zaman zaman velilerimize konuk olup, öğrenci ve velilerimizle birlikte evlerde kitap okuyoruz. Son olarak da Tosya Meydanı'nda çok sayıda ilçe sakinin katılımı ile kitap okuması yaptık." diye konuştu.

Kampanyaya, haziran ayında Ankara'da yaşayan Diş Hekimi Berk Koni'nin eşine doğum günü hediyesi olarak Tosya İlkokuluna kütüphane yaptırarak destek olduğunu anımsatan Kaymakam Pişkin, Türkiye'nin birçok noktasından kitap desteği gelmeye devam ettiğini belirtti.

Amacının ilçedeki tüm okullara kütüphane kazandırmak olduğunu vurgulayan Pişkin, "Kampanyamız duyulmaya başladıktan sonra Türkiye'nin birçok noktasından kütüphane yapımı noktasında yardımlar, destekler gelmeye başladı. Tosyalı kardeşlerimiz de kampanyamıza büyük destek sağlıyor. Türkiye'nin birçok noktasından kitaplar geliyor. Bu etkinlikleri çeşitlendirmek adına çok okunan çocuk yazarlarını ilçemize getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın başta hayal olarak başladığını belirten Deniz Pişkin, ilgi ve destekleri gördükten sonra bunun bir hayal olmadığını, ayakları yere basan bir beklenti haline dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Muhabir: Özgür Alantor

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Kültür
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