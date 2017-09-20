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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

Kayseri merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 9'u tutuklandı.

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

Kayseri merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 9'u tutuklandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:15
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 9'u tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'taki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Murat Asil

Anahtar Kelimeler:
ByLockFETÖKayseriTürkiye
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