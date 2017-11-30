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Kayyum atanan belediyelerdeki hizmetler vatandaşın takibine açıldı

İçişleri Bakanlığınca belediye başkanvekillerinin görevlendirildiği il, ilçe ve beldelerde gerçekleştirilen hizmetler, "www.oluyor.net" internet sitesinde vatandaşların takibine sunuldu.

Kayyum atanan belediyelerdeki hizmetler vatandaşın takibine açıldı

İçişleri Bakanlığınca belediye başkanvekillerinin görevlendirildiği il, ilçe ve beldelerde gerçekleştirilen hizmetler, "www.oluyor.net" internet sitesinde vatandaşların takibine sunuldu.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:05
Kayyum atanan belediyelerdeki hizmetler vatandaşın takibine açıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca belediye başkanvekillerinin görevlendirildiği il, ilçe ve beldelerde gerçekleştirilen hizmetler, hazırlanan "www.oluyor.net" internet sitesinde vatandaşların takibine sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca, kamunun maddi imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'nın hizmetine sunan 93, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı bulunan 8 belediyeye "kayyum" olarak bilinen belediye başkanvekilleri görevlendirildi.

Görevlendirilen belediye başkanvekillerinin kamu gelirlerini halka hizmet için kullanmaya başlamasıyla bölge insanı gerçek belediyecilikle tanıştı.

Bir taraftan teröristlerce tahrip edilen okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binalar yenilenirken diğer yandan yeni binalar da inşa ediliyor.

Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da il, ilçe ve belde belediyelerinde kayyumların görevlendirilmesinin ardından toplam 5 milyon metrekare parke taşı döşemesi, bin 236 kilometre içme suyu hattı, 985 içme suyu kuyusu, 5 bin 127 kilometre asfalt yol, bin 246 kilometre stabilize yol, 769 kilometre kanalizasyon hattı, 737 park, 355 spor kompleksi, taziye ve kadın sığınma evi, 15 otogar, 21 otopark, 25 hayvan pazarı ve kesimhane, 15 arıtma tesisi, 5 atık su arıtma tesisi, 14 su deposu, 5 sokak hayvanları barınma merkezi, 5 sebze ve meyve hali, bir yağmur suyu deposu ve bir gölet yapıldı.

Ayrıca eski başkanların 650 milyon liralık borcunun ödenmesiyle esnafın mağduriyeti de giderildi.

"Kayyum"ların çalışmaları sitede toplandı

Söz konusu il, ilçe ve beldelerde terörün izlerini silmeye ve vatandaşa gerekli hizmeti sağlamaya başlayan belediyelerin çalışmaları açılan "www.oluyor.net" isimli internet sitesinde bir araya getirildi.

Siteye giren vatandaşlar, ana sayfada bulunan Türkiye haritasında kayyum atanan illerden istediklerine tıklayarak yapılan hizmetleri görebiliyor.

Belediyelerin yaptığı çalışmalar, 7 farklı kategoride video ve fotoğraflarla desteklenerek anlatılıyor.

Şehirlerde yaşanan olumlu değişimlerin gözler önüne serildiği videolarda, görevlendirilmelerine yaklaşık bir yıl önce başlanan belediye başkanvekilleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

Ayrıca vatandaşlar, sitede yer alan "Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusunun yöneltildiği anketle belediyecilik hizmetlerini değerlendirebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
BelediyeFETÖİçişleri BakanlığıTürkiye
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