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26 Haziran 2017 Pazartesi 07:18

Kaza yaptılar, yol kilitlendi, arkalarına bile bakmadan kaçtılar

İstanbul'da bayramın ilk günü Metrobüs Yolu'nda meydana gelen kaza yüzünden trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan alkollü magandalar kaçarken plakalarını düşürdü.

Kaza yaptılar, yol kilitlendi, arkalarına bile bakmadan kaçtılar
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Kaza yaptılar, yol kilitlendi, arkalarına bile bakmadan kaçtılar

Bayramın ilk günü İstanbul'da Ataköy yakınlarında şehir içi trafiğini kilitleyen Kazanın nedeni belli oldu. Kazaya neden olan 53 DU 584 plakelı aracın içindeki gençler yaya olarak bölgeden kaçarken, sürücüsü de hasarlı arabasıyla olay yerini terk etti. Ankara İstanbul trafiği arap saçına döndü. Alkollü olduğu iddia edilen magandalar polis tarafından aranırken, yolda trafik uzun süre aksadı.

Ataköy'de kazaya karışan bir otomobil Metrobüs yoluna girdi. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobildeki üç kişiden sürücü otomobiliyle, diğer iki kişi ise yaya olarak kaza yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, saat 00.15 sıralarında D-100 karayolu Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 DU 584 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek iki otomobile çarptı.

Otomobillerden biri tel bariyerleri aşarak Metrobüs yoluna girdi. Bu sırada yoldan Metrobüs geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen 53 DU 584 plakalı otomobilde bulunan 18 yaşlarındaki üç gençten sürücü kazalı otomobiliyle, bu otomobilden inen diğer iki kişi de yaya olarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobilin kopan parçaları ve plakası ise kazanın yaşandığı yerde kaldı.

18 - 19 yaşlarında çocuklar

Kaza nedeniyle Metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak yapıldı. D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik dururken, bazı sürücülerin otomobillerinden indiği görüldü. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik kazalı otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.
Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaptığı açıklamada "Ben yolumda gidiyordum önce bir otomobile çarpmış sonra bana çarpıp attı. Kendisi de durdu geldi 'bir şeyiniz var mı' dedi sonra kazalı arabasına bindi kaçtı. 18-19 yaşlarında çocuklardı" dedi.

KAZA YAPAN MAGANDALAR ALKOLLÜ ÇIKTI

Diğer otomobil sürücüsü ise, "Önce bana çarptı sonra diğer araca çarptı. Sonra kazalı bir şekilde aracını aldı kaçtı. Plakası buraya düştü. Araçtan inen iki kişi de yaya olarak kaçtı. Alkollülerdi şişe burada. Alkollü oldukları için kaçtılar" diye konuştu.



 
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