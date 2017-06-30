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30 Haziran 2017 Cuma 14:57

Kazdağları'nda orman yangını, 4 noktada alevler yükseldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın 4 ayrı noktasında aynı zamanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kazdağları'nda orman yangını, 4 noktada alevler yükseldi
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Kazdağları'nda orman yangını, 4 noktada alevler yükseldi



Kazdağları'nın eteklerindeki Avcılar mevkisinde kızılçam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Balıkesir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden birer helikopter ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazözle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönümlük alandaki kızılçam ve zeytin ağaçları kısmen zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaptığı açıklamada, Altınoluk Mahallesi Avcılar mevkisinde 4 noktada yangın çıktığını söyledi. Yangında herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediğini belirten Kırcı, "Bazı noktalarda zeytinlikler yandı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale edildi." diye konuştu.
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