Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Keçiören'de halk oylaması yapılıyor

Keçiören'de atıl durumda bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına karar verilmesi için vatandaşlar sandığa gitti.

Keçiören'de halk oylaması yapılıyor

Keçiören'de atıl durumda bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına karar verilmesi için vatandaşlar sandığa gitti.

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:53
Keçiören'de halk oylaması yapılıyor

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde atıl durumda bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına ilişkin düzenlenen halk oylaması başladı.

Halk oylaması için Kalaba Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence'de sandıklar kuruldu.

Kalaba Meydanı'nda oyunu kullanan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcı belediyeciliğin güzel bir örneğinin sergilendiğini, yapılacak bir işin vatandaşa sorulduğunu belirtti.

Mahkeme kararıyla yapımı durdurulan Cumhuriyet Kulesi ile ilgili hukuk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Ak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapılan görüşme sonrasında kulenin yıkılmasının ya da yapılmasının halk tarafından kararlaştırılması düşüncesinin ortaya çıktığını bildirdi.

Ak, kulenin yıkılıp yıkılmamasını halka sormak için sandıklar kurduklarını ve halk oylaması yaptıklarını dile getirdi.

"Vatandaşımıza soruyoruz"

Halkın kararı yönünde çalışma gerçekleştireceklerini belirten Ak, "Halk oylamasını, belediyenin yapacağı bir harcamanın vatandaş tarafından nasıl karşılanacağını öğrenmek için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımıza soruyoruz. Vatandaşımızın fikrine uygun hareket edeceğiz." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Ak, şunları kaydetti:

"Yapılması yönünde karar çıktığında mahkemeye tekrar müracaat ederek yeniden yargılama isteyeceğiz. Mahkeme kararını aldıktan sonra ruhsatlandırıp yapımını gerçekleştireceğiz. Yıkılmasına karar verildiğinde 2-4 milyon lira arasında değişen bir bedel öngörüyoruz. Yapılmasıyla ilgili de 20-25 milyon lira arasında bir bedel tahmin ediyoruz."

Ak, halk oylamasından çıkan kararın kendileri için bir veri olduğunu, kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ile değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Sandık başına giderek oy kullananlardan Ali Kesim, maliyeti dikkate alarak kulenin yıkılması yönünde oy kullandığını söyledi. Ahmet Ergen ise kulenin tamamlanması için oy verdiğini ifade etti.

Oylama, saat 16.00'da sona erecek.

Muhabir: Kemal Karadağ

Anahtar Kelimeler:
Halk OylamasiKeçiörenTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfırın altında 13 derecede terör operasyonu
Sıfırın altında 13 derecede terör operasyonu
Esenköy tünellerinde ikinci ışık da göründü
Esenköy tünellerinde ikinci ışık da göründü
Anavarza Antik Kenti'nde 'Hygieia ve Eros' heykeli bulundu
Anavarza Antik Kenti'nde 'Hygieia ve Eros' heykeli bulundu
KPSS'nin 130 şüphelisine daha dava
KPSS'nin 130 şüphelisine daha dava
İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti
İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti
ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor
ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor
Polis Akademisinden FETÖ analizi: Başka gruplara kesinlikle göz yumulmamalı
Polis Akademisinden FETÖ analizi: Başka gruplara kesinlikle göz yumulmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbudak'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbudak'a tebrik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim