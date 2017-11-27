Keçiörenliler 'Cumhuriyet Kulesi'nin yıkılmasını istemedi

ANKARA(AA) - Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada kulenin inşasının hukuki sürecine ilişkin bilgi verilerek, mahkeme kararında belirtilen gerekçeleri yerine getirmek ve kulenin yapımını sağlamak adına birçok kez girişimlerde bulunulduğu ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın göreve gelmesinin ardından kulenin yıkılıp yıkılmaması konusunun tekrar gündeme geldiği anımsatılan açıklamada, Keçiören ilçesinde atıl durumda bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına ilişkin hafta sonu "Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması" anketi ile ilçenin 5 noktasında halk oylaması yapıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşların yüzde 76'sı 'kulenin yıkılmaması'na yönelik beyanda bulundu. Vatandaşın irade ve desteği dikkate alınarak, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'ya bilgi verildi. Projenin güncellenip daha fonksiyonel hale getirilerek, Keçiören'in ve vatandaşın hizmetine sunulacağı kararına varıldı."

Muhabir: Sefa Şahin