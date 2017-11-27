Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104760
ALTIN
162.466
DOLAR
3.8990
STERLİN
5.2021
EURO
4.6440
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere...
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı
Manchester City Premier Lig rekoru...
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye göre sınırlama önerisi
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye...

Keçiörenliler 'Cumhuriyet Kulesi'nin yıkılmasını istemedi

Keçiören'de yıllardır atıl halde bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına ilişkin yapılan halk oylamasına katılanların çoğunluğunun, "kulenin yıkılmaması" yönünde oy kullandığı belirtildi.

Keçiörenliler 'Cumhuriyet Kulesi'nin yıkılmasını istemedi

Keçiören'de yıllardır atıl halde bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına ilişkin yapılan halk oylamasına katılanların çoğunluğunun, "kulenin yıkılmaması" yönünde oy kullandığı belirtildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 20:40
Keçiörenliler 'Cumhuriyet Kulesi'nin yıkılmasını istemedi

ANKARA(AA) - Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada kulenin inşasının hukuki sürecine ilişkin bilgi verilerek, mahkeme kararında belirtilen gerekçeleri yerine getirmek ve kulenin yapımını sağlamak adına birçok kez girişimlerde bulunulduğu ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın göreve gelmesinin ardından kulenin yıkılıp yıkılmaması konusunun tekrar gündeme geldiği anımsatılan açıklamada, Keçiören ilçesinde atıl durumda bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına ilişkin hafta sonu "Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması" anketi ile ilçenin 5 noktasında halk oylaması yapıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşların yüzde 76'sı 'kulenin yıkılmaması'na yönelik beyanda bulundu. Vatandaşın irade ve desteği dikkate alınarak, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'ya bilgi verildi. Projenin güncellenip daha fonksiyonel hale getirilerek, Keçiören'in ve vatandaşın hizmetine sunulacağı kararına varıldı."

Muhabir: Sefa Şahin

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Çöpe atılan ekmekle 80 devlet hastanesi yapabiliriz
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Çöpe atılan ekmekle 80 devlet hastanesi yapabiliriz
Akgöl'de 'allı turna'ları vurdular
Akgöl'de 'allı turna'ları vurdular
Milli Savunma Bakanı Canikli milli muharip uçağı için tarih verdi
Milli Savunma Bakanı Canikli milli muharip uçağı için tarih verdi
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti
Bakın DEAŞ'la iş birliği yapana!
Bakın DEAŞ'la iş birliği yapana!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Az gelişmiş ülkelerin sorunlarını küresel gündemde tutacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Az gelişmiş ülkelerin sorunlarını küresel gündemde tutacağız
Hollanda'nın insan hakları karnesi kırıklarla dolu
Hollanda'nın insan hakları karnesi kırıklarla dolu
Firari '17 Aralık' savcıları hakkında kırmızı bülten çıkarılacak
Firari '17 Aralık' savcıları hakkında kırmızı bülten çıkarılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim