Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105215
ALTIN
159.003
DOLAR
3.8813
STERLİN
5.2287
EURO
4.6011
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal kırıklığını yaşıyorum'
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal...
Fenerbahçe yükselişe geçti
Fenerbahçe yükselişe geçti

Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyeye sevk edildi.

Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyeye sevk edildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:43
Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyeye sevk edildi.

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

T.H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

T.H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilecek.

Olay

Kent merkezindeki subay orduevinde sivil giyimli kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını görenler, durumu adli makamlara bildirmişti. İhbarın değerlendirmesiyle hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan er T.H, inzibatlarca gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olaya karışan T.H'nin, "uyuşturucu kullanmak"tan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilmişti.

Son Güncelleme: 04.12.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeErzincanBir Askerin Kediye Işkence Yaptığı Iddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dayanak gösterdiği evrak Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dayanak gösterdiği evrak Başsavcılıkta
Sarraf'ın yanında çalışan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Sarraf'ın yanında çalışan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli
BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli
Yemen Başbakanı Dağr: GHK'ye Husilere karşı destek verilmeli
Yemen Başbakanı Dağr: GHK'ye Husilere karşı destek verilmeli
'Para transferlerini kuzenim yapmış olabilir'
'Para transferlerini kuzenim yapmış olabilir'
Darbeci yarbay polise teslim olan askerlere ateş etmiş
Darbeci yarbay polise teslim olan askerlere ateş etmiş
Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı
Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı
"Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim