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Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw'ı makamında kabul etti.

Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw'ı makamında kabul etti.

15 Eylül 2017 Cuma 19:26
Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, "Maalesef İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki çatışma, iç kargaşa ve sıkıntılar, Müslümanların bu önemli zulüm karşısında birlik beraberlik içerisinde bir ses vermelerine engel teşkil ediyor." dedi.

Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw'ı makamında kabul etti.

İnsanların gözü önünde büyük bir dram yaşandığını belirten Keleş, yüzbinlerce Müslümanın kendi yurtlarında temel insan haklarından ve eğitim haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

Ellerinde hiçbir imkanı olmayan, mahrumiyet içerisinde yaşayan yüzbinlerce mazlum insanın Bangladeş'e sığındığını aktaran Keleş, şunları söyledi:

"Bangladeş, Müslüman bir ülke olarak elinden gelen çabayı gösteriyor ancak onun da imkanları son derece sınırlı. Böyle bir tablo karşısında Türkiye her zaman olduğu gibi sessiz kalamazdı. Türkiye, en üst düzeyden halkın içerisindeki en alt tabakadaki insanlara kadar hep birlikte bu zulüm karşısında ortak bir duruş sergiliyor. Bu insani dram karşısında Türkiye elinden geleni yapıyor."

"Oradaki herkes Türkiye'ye kurtarıcı gözüyle bakıyor"

ERC Başkanı Dr. Kyaw da Arakan'da devam eden olaylarla ilgili bilgi verdi.

Kyaw, Rohingya Müslümanları olarak kendilerini sahipsiz zannettiklerini ancak Türkiye'ye geldikten sonra yalnız olmadıklarını anladıklarını ifade etti.

Dr. Kyaw, küçük çocuklardan yaşlılara kadar Arakanlı Müslümanların, ümitlerini Türkiye'ye bağladığına dikkati çekerek, "Arakanlı Müslümanlar, bu saldırılardan, Türkiye tarafından kurtarılacağını ümit ediyor. Oradaki herkes Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kurtarıcı gözüyle bakıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmesinin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirmeye çalışmasının önemine değinen Kyaw, özellikle Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e giderek Müslümanları karşılamasının kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

"Kadın ve erkeklerimize işkence yaptılar"

Hla Kyaw, budist çetelerin, bin 400 kişinin yaşadığı bir köye geldiğini ve orada yaşayan insanları camiye topladığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Kadın ve erkeklerimize işkence yaptılar. Müslüman halkımızı, 'Allah'ınız nerede? Allah'ınız varsa gelsin sizi kurtarsın.' diyerek öldürdüler. Göç esnasında kocasını kaybeden ve 6 çocuğu olan bir kadın, çocuklarının hepsini taşıyamadığı için 2-3 çocuğunu alıp, diğerlerini orada bıraktı. Halkımız böyle zorluklardan geçiyor."

Türkiye'den bazı isteklerde bulunan Kyaw, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığınca, özellikle halkımızın dini değerlerini ve manevi güçlerini kaybetmemeleri için okula gitme imkanı olmayan insanlarımızı da düşünerek belki bir dijital platform oluşturulabilir. İnternet üzerinden ve mobil telefonlardan izlenebilecek bir platform oluşturulmasının önemine inanıyoruz. Okul, cami ve medrese kalmadığı için bazı platformlar oluşturulmazsa, birkaç yıl içerisinde kayıp nesiller oluşacaktır. Bunun oluşmaması için dilimizde yayın yapabilecek bir radyo istasyonu imkanı sunulabilir."

Muhabir: Muhammed Boztepe

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Rohingya KonseyiDiyanetDr. Hla KyawEkrem KeleşERCTürkiye
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