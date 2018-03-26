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Kendi imkanları ile UTV yaptı

Rize'de, yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, bilgisayarda tasarladığı ve atık parçalar kullandığı aracın planladığından büyük olması üzerine arazi otomobiline dönüştürdü.

Kendi imkanları ile UTV yaptı

Rize'de, yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, bilgisayarda tasarladığı ve atık parçalar kullandığı aracın planladığından büyük olması üzerine arazi otomobiline dönüştürdü.

26 Mart 2018 Pazartesi 16:39
Kendi imkanları ile UTV yaptı

RİZE (AA) - Rize'de, sanayi sitesinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanlarıyla UTV adı verilen arazi otomobili yaptı.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi.

Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi. Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.

Şafak, 3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yaptı. Şafak'ın yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen aracı, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yasin Şafak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yapımının biraz uzun sürdüğünü söyledi.

Destek bulursa seri imalat yapabilecek

Aracın 250 cc'lik motoru olduğunu belirten Şafak, "Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4x4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım." dedi.

Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir." şeklinde konuştu.

Şafak, destek olması halinde seri imalat yapabileceğini aktardı.

Aracının çok dikkati çektiğini söyleyen Şafak, "İş yerine gelen müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Bu tarz bir şey görülmemiş. Bazı arkadaşlar 'Bunu bu hale nasıl getirdin?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

Şafak, teklif olması halinde aracı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Muhabir: Fikret Delal

Son Güncelleme: 26.03.2018 14:15
Anahtar Kelimeler:
YaşamYasin şafakRizeKendi Imkanları Ile UTV YaptıAraç
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