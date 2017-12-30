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Kent ekonomisine 'komşu' dopingi

Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Edirne'de, yılbaşı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu yeni yıl kutlamalarında konaklamalı turizme dönüştü. Kentteki otellerde yer kalmayınca turistler ilçeleri de doldurmaya başladı.

Kent ekonomisine 'komşu' dopingi

Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Edirne'de, yılbaşı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu yeni yıl kutlamalarında konaklamalı turizme dönüştü. Kentteki otellerde yer kalmayınca turistler ilçeleri de doldurmaya başladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:02
Kent ekonomisine 'komşu' dopingi

EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Edirne'de yılbaşı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu, yeni yıl kutlamalarında konaklamalı turizme dönüştü.

Noel nedeniyle tatile giren Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayanların alışverişlerini yaptığı Edirne'de, şimdi de konaklamalı turizm yoğunluğu yaşanıyor. Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran Yunan ve Bulgarlar, kutlamalar sonrası evlerine dönecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'de yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi.

Kentteki otellerin Aralık ayının 23'ünden bu yana tam dolulukta olduğunu söyleyen Hacıoğlu, "Komşu ülkelerde Noel kutlamaları yılbaşından önce başladı. Hem temizliği hem ucuzluğu hem de nizam ve intizamı sebebiyle komşu ülkelerimizin vatandaşları akın akın Edirne'ye gelmektedir. Tatillerini Edirne'de geçirmektedirler." diye konuştu.

"Tüm otellerin dolu olduğunu öğrendik ve bundan mutlu olduk"

Edirne'deki otelcilerle görüşmeler yaptıklarını anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm otellerin dolu olduğunu öğrendik ve bundan mutlu olduk. Hatta Edirne'nin ilçelerindeki otellerin de dolu olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Edirne iki Avrupa Birliği üyesi ülkeye sınır olmanın da avantajlarını kullanmaktadır. Aynı zamanda en büyük sınır kapısının da burada olmasının imkanını kullanmakta. Bu avantaj vasıtasıyla Edirne'ye gelmektedirler. Edirne'nin güvenilir bir şehir olması aynı zamanda turizm altyapısı konusunda gerek otellerimizin gerek lokantacılarımızın, Bulgarca ve Yunanca kurslarına devam etmeleri, bizim müdürlüğümüzün de Bulgarca ve Yunanca broşürler yayınlamaları ve bunları dağıtmaları gelişi hızlandırmıştır."

"Bölgenin hem turistik hem alışveriş başkenti"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne'nin Trakya ve Balkanlar'ın alışveriş ve eğlence merkezi olduğunu söyledi.

Bacıoğlu, Edirne'de yeni yıl hareketliliği yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'nın merkezinde bir şehir Edirne. Turistik açıdan çok önemli bir şehir. Bölgenin hem turistik hem alışveriş başkenti. Yılbaşı dolayısıyla da bir hareketlilik var. Yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin yılbaşı için kente gelmesi bekleniyor. Yeni yıl için otellerde rezervasyonlar yoğun şekilde yapıldı. Doluluk oranı oldukça yüksek."

Muhabir: Cihan Demirci / Gökhan Zobar

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Ekonomi
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