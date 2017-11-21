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Kentsel dönüşüm ve büyük projeler konut fiyatlarını yükseltti

- sahibinden.com Emlak Endeksi verilerine göre, kentsel dönüşüm ve büyük projelerin devam ettiği İstanbul'da Çatalca, Ankara'da Kızılcahamam ve İzmir'de Karaburun son bir yılda konut fiyatları en fazla yükselen ilçeler oldu

Kentsel dönüşüm ve büyük projeler konut fiyatlarını yükseltti

- sahibinden.com Emlak Endeksi verilerine göre, kentsel dönüşüm ve büyük projelerin devam ettiği İstanbul'da Çatalca, Ankara'da Kızılcahamam ve İzmir'de Karaburun son bir yılda konut fiyatları en fazla yükselen ilçeler oldu

21 Kasım 2017 Salı 12:52
Kentsel dönüşüm ve büyük projeler konut fiyatlarını yükseltti

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com Emlak Endeksi'nde, kentsel dönüşüm ve büyük projelerin devam ettiği İstanbul'da Çatalca, Ankara'da Kızılcahamam ve İzmir'de Karaburun, son bir yılda konut fiyatları en fazla yükselen ilçeler oldu.

sahibinden.com Emlak Endeksi ekim ayı verilerine göre, kentsel dönüşüm projelerinin ön plana çıktığı İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 16,2 ve yüzde 15,5 artış gösterdi.

Ankara'da ise satılık konutların metrekare fiyatlarında Kızılcahamam, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 22,2 artışla dikkati çekti. Kızılcahamam'ı, yüzde 15,4 artışla Beypazarı izledi.

İzmir'de ise bir süredir liman, kanal gibi projelerle anılan Karaburun'da, satılık konutların metrekare fiyatlarında son bir yılda yüzde 28,8 artış kaydedildi. Konut projeleri ve limanla anılan Seferihisar ise yüzde 23,1 artışla Karaburun'u takip etti.


- Kiralık konut fiyatları da yükseldi


İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin görüldüğü Sultangazi'de kiralık konut metrekare fiyatları son bir yılda yüzde 11,2, üçüncü havalimanının yer alacağı Arnavutköy'de yüzde 8,4 arttı.

Kiralık konut metrekare fiyatları, Ankara'nın Çubuk ilçesinde kentsel dönüşüm projesinin etkisiyle son bir yılda yüzde 26,5 artış kaydederken, altyapı projelerinin ve ulaşım imkanlarının arttığı Akyurt ilçesinde ise yüzde 21,5 yükseldi.

İzmir'in kentsel dönüşümde ön plana çıkan ilçeleri Tire ve Çiğli'de de kiralık konutların metrekare fiyatları yüzde 53,1 ve yüzde 26,4 arttı.

Anahtar Kelimeler:
EmlakKonutSahibinden.com
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