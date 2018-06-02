Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yeni modelde cumhurbaşkanlığına bağlı bir Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yeni modelde cumhurbaşkanlığına bağlı bir Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 21:55
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki "mülkiyet mağdurları"yla bir araya geldi. Mahallelinin sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için vatandaşlara söz verdi.

"Çınardere halkının sorunlarına sahip çıkmak için buradayım." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu insanlar 50-60 yıldır burada oturuyorlar. Düğünleri burada oldu, evlerini burada yaptılar, çocuklarını askere buradan gönderdiler. Acıları, hatıraları, sevinçleri burada. Bu insanları başka bir yere sürmek kadar insanın vicdanını sızlatacak başka bir şey olamaz. Bu insanlar burada, evlerinde huzur içinde yaşamak istiyorlar. Biz bu mahallede de huzur istiyoruz, Türkiye'de de huzur istiyoruz. Söz verdim, sözümün sonuna kadar arkasında duracağım. Onlar burada tapularına kavuşacaklar, evlerine kavuşacaklar."

Kılıçdaroğlu, Pendik'teki temasları kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek binasındaki şehitler müzesi, protez atölyesi gibi alanları gezen Kılıçdaroğlu, şehit anneleri ve gazilerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize sahip çıkmak hepimizin borcudur ve bu borç hepimizin omuzlarındadır." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının çözüme kavuşması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor ki biz bunu bu yıl seçim bildirgemize de aldık. Yeni modelde cumhurbaşkanlığına bağlı bir Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım. Nedeni de şu; bir gazi gidiyor Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), SGK, 'Beni ilgilendirmiyor, Milli Savunma Bakanlığı'na git' diyor. Milli Savunma Bakanlığı'na gidiyor, o diyor, 'Beni ilgilendirmiyor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na git' diyor. Bakanlık da 'Beni ilgilendirmiyor, Başbakanlığa git' diyor. Bütün bunların çözümü bir yerde olmalı. Şehit yakını, şehit ailesi, gazi ya da gazinin yakını geldiği zaman devlette bir makamla muhatap olmalı ve sorunu orada çözülmeli. Böyle bir organizasyon, böyle bir kuruluş kurmayı düşünüyoruz."

Kılıçdaroğlu, "Yine başka bir önerim. Şehitler hepimizin şehididir, hepimizin onurudur. Gaziler de hepimizin onurudur. Onlarla gurur duyarız. Onlar mücadele ederken bizim için vatanları için bayrakları için mücadele ediyorlardı. Dolayısıyla onlara saygı göstermek hepimizin ortak görevlerinden birisidir. Gaziler ve şehitler arasında ayrım yapmak doğru değil. Bu benim vicdanımın en temelden sarsan olaylardan birisidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de eşlik etti.

Muhabir: Kaan Bozdoğan

Son Güncelleme: 02.06.2018 21:26
Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hakkari'de inceleme
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hakkari'de inceleme
TİKA Kırgızistan'da bin kişilik iftar sofrası kurdu
TİKA Kırgızistan'da bin kişilik iftar sofrası kurdu
Doğuda kadınların vazgeçilmezi: 'Kıras fistan'
Doğuda kadınların vazgeçilmezi: 'Kıras fistan'
Afrin merkezinde teröristlerin durdurduğu eğitim yeniden başladı
Afrin merkezinde teröristlerin durdurduğu eğitim yeniden başladı
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Balkanların siyasi istikrarı dünya için de önemli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Balkanların siyasi istikrarı dünya için de önemli
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim