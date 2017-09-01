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Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

01 Eylül 2017 Cuma 16:01
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nun da yer aldığı ziyaret, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Umarım huzur içinde, hep birlikte bir bayram geçirmiş oluruz. Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettim. Üzüldüğüm nokta şu; hiçbir suçu olmayan bir kişinin, adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis Bey, bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Enis Bey, seçilmiş bir milletvekili. Seçilen bir milletvekilinin hapse atılması milli iradenin hapse atılması demektir. Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyoruz. Bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Hiç kimse suçsuz yere tutuklanmasın"

Her şeye rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkeye gerçek anlamda, hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi için mücadele edeceğiz. Hiç kimse suçsuz yere tutuklanmasın, gözaltına alınmasın, mahkum edilmesin. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını bunun için istiyoruz.

"Adaletin gelmesini diliyorum"

Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu da "Bugün normalde görüş günümdü. Ama kapalıydı görüşüm. Sağolsun Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve partinin girişimiyle onların bayram ziyaretine eklenmiş oldum. Çok güzel geçti. Enis'in morali çok iyi. Herkese, hukuksuzluğa uğrayan herkese, bir an önce hukukun uygulanmasını, adaletin gelmesini, tarafsız, bağımsız bir yargının kurulmasını diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum." diye konuştu.

Muhabir: Murat Kaya

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