Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dayanak gösterdiği evrak Başsavcılıkta

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım 2017'deki TBMM Grup Toplantısındaki iddialarına dayanak gösterdiği evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Bazı CHP milletvekilleri ve parti avukatlarıyla Ankara adliyesine gelen Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin swift ve banka dekontlarını, tutanak karşılığında Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Musa Yücel'e verdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Tezcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nun iddialarına konu olan evrakı teslim ettiklerini belirtti."Resen bir soruşturma açıldığını öğrendik"

Söz konusu işin takipçisi olacaklarını belirten Tezcan, "Sayın Başsavcıvekili ile görüştüğümüzde, bir soruşturma açıldığını öğrendik. Bu soruşturma, mali suçlar açısından, bu para trafiğinde bir suç unsuru var mı, yok mu? Vergi Usul Kanunu, vergi hukuku ve özellikle kara paranın aklanması mevzuatı çerçevesinde bir suç olup olmadığı konusunda resen soruşturma başlatıldığını öğrendik. Bu bizim de arzu ettiğimiz bir şeydir. Bunun takip edilmesi gerekir. Zaten verdiğimiz dilekçede de özellikle MASAK çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade ettik. Bundan sonra süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz