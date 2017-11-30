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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. şirketinin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım'daki grup toplantısında ileri sürdüğü yurt dışı para transferine ilişkin soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. şirketinin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım'daki grup toplantısında ileri sürdüğü yurt dışı para transferine ilişkin soruşturma başlattı.

30 Kasım 2017 Perşembe 17:54
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. isimli şirketin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım Salı günkü grup toplantısında ileri sürdüğü yurt dışı para transferine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Kasım 2017 tarihinde, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grubunda yaptığı konuşmasında, Bellway LTD. isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek, buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezinden, iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, CMK 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir."

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Barış Kılıç

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluTürkiye
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