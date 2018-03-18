Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Muslera Terim'le kendini buldu
Muslera Terim'le kendini buldu
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci
Galatasaray kritik viraja girdi
Galatasaray kritik viraja girdi
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...

Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi açıldı

Kale müze ve caminin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile video konferans aracılığıyla bağlantı kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi açıldı

Kale müze ve caminin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile video konferans aracılığıyla bağlantı kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

18 Mart 2018 Pazar 16:54
Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi açıldı

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında, restorasyonları tamamlanan Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi hizmete açıldı.

Gelibolu'da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nden video konferans aracılığıyla Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce ekrandan Kilitbahir Kalesi'ni izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan, restore edilen kale hakkında bilgi alan Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek açılışın gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurdeleyi kesti.

Protokol ile Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi'ni gezen Kurtulmuş, aynı zamanda Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı Teknik Uzman görevlisi Yusuf Kartal'dan, kale müzenin tarihi ve restorasyonu hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra düzenlenecek törene katılmak için Şehitler Abidesi'ne hareket etti.

Muhabir: Seyhan Kırıcı


Anahtar Kelimeler:
18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. YılıÇanakkaleKilitbahir Kale MüzesiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu
Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu
Afrin'de siviller için hazırlık başlayacak
Afrin'de siviller için hazırlık başlayacak
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralı
Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralı
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı
'Kan alım şekli sepsisin erken tanısında yüzde 40 etkili'
'Kan alım şekli sepsisin erken tanısında yüzde 40 etkili'
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3603 terörist etkisiz hale getirildi'
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3603 terörist etkisiz hale getirildi'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim