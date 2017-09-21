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Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü.

Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:15
Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı

İDLİB/ANKARA (AA) - Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü.

Han Şeyhun sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi sorumlusu Enes Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısı sonucu bir evdeki aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Diyab, o sırada evin kapısının önünde oynayan aynı aileden bir çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silahla en az 100 sivili öldürdüğü Han Şeyhun, İdlib'te diğer 12 bölge ile son 3 gündür hedef alınıyor.

İdlib'in güneyindeki bölgelere düzenlenen saldırılarda son 3 günde toplam 12 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca üç hastane ve sivil savunmaya (Beyaz Baretliler) ait üç yardım merkezi vuruldu.

İdlib'deki durum

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde kente yapılan hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.

Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.

Geçen hafta cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.

Muhabir: Burak Karacaoğlu

Anahtar Kelimeler:
DünyaHan ŞeyhunKimyasal Silah
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