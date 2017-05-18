Kınalıada'da 3 kız çocuğa cinsel istismar 

İstanbul Kınalıada’da üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu kaydedildi.İstanbul Kınalıada’da yaşayan iki, Heybediada’da yaşayan bir ortaokul öğrencisi, toplam üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu kaydedildi. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, olayla ilgili üç kişinin tutuklandığını, bir kişinin de denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldığını söyledi.Ada halkından edindiği bilgileri paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş,diye konuştu.Aile Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Barış Yarkadaş,dedi.CHP Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nurhan Çetinkaya da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstismar, iki çocuğun okulda yaptığı tartışma sırasında öğretmenlerinin fark etmesi sonucu ortaya çıkmış. Savcılık anında soruşturma başlatmış. İstismarcıların adada çalışan işçilerin yaptığı söyleniyor. Büyükada’da bir evde çocuklara hediye vs. karşlığında cinsel istismar yapıldığı belirtiliyor” dedi.