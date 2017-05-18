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18 Mayıs 2017 Perşembe 09:55

Kınalıada'da 3 kız çocuğa cinsel istismar 

  İstanbul Kınalıada’da üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu kaydedildi

Kınalıada'da 3 kız çocuğa cinsel istismar 
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Kınalıada'da 3 kız çocuğa cinsel istismar 
  İstanbul Kınalıada’da üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu kaydedildi.İstanbul Kınalıada’da yaşayan iki, Heybediada’da yaşayan bir ortaokul öğrencisi, toplam üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu kaydedildi. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, olayla ilgili üç kişinin tutuklandığını, bir kişinin de denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldığını söyledi.
Ada halkından edindiği bilgileri paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Olayın bir yıldır sürdürdüğü iddiaları var. Yani bir yıldır bu üç çocuk cinsel istismara uğramış. İstismarcı sayısının da 30 civarında olduğu söyleniyor. Olayla ilgili kimse konuşmuyor, korkuyorlar. Ancak biz bu sessizliğin üzerine gideceğiz. Dava sürecini takip edeceğiz” diye konuştu.
Aile Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Barış Yarkadaş, “Daha önce benzer olayı Üsküdar’da açığa çıkarmıştık. Aile Bakanlığı da konuya gerekli hassasiyeti göstermişti. Şimdi aynı duyarlılığı göstermesini ve bu üç çocuğa sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu çocukların ruh ve beden sağlıkları devlete emanettir” dedi.
CHP Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nurhan Çetinkaya da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstismar, iki çocuğun okulda yaptığı tartışma sırasında öğretmenlerinin fark etmesi sonucu ortaya çıkmış. Savcılık anında soruşturma başlatmış. İstismarcıların adada çalışan işçilerin yaptığı söyleniyor. Büyükada’da bir evde çocuklara hediye vs. karşlığında cinsel istismar yapıldığı belirtiliyor” dedi.
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3 Kız çocuğa Cinsel Istismar
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