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Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 13:58
Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandığı tespit edilen E.C.D, S.S, Z.Y, İ.Ü, Ü.Y, P.F, M.İ. ve E.P'yi gözaltına aldı.

Adreslerinde arama yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor.

Muhabir: Zekeriya Karadavut

Anahtar Kelimeler:
ByLockFETÖKırıkkalePDYTürkiye
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