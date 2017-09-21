Kırklareli'de şiddetli sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Sabah saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle birçok mahallede su birikintileri oluşurken, yayalar zor anlar yaşadı. Zaman zaman dolu yağışının da etkili olduğu kentte Karakaş, Karacaibrahim ve İstasyon mahallelerinde su birikintileri nedeniyle bir çok araç yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar Kırklareli Belediyesi ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Polis ekipleri su birikintisi nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de İstasyon ve Pınar mahallelerinde su basan ev ve iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bir saatte metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte yağışın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

Muhabir: Özgün Tiran