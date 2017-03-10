Kırmızı üniformalı hemşireler tartışma çıkardı

‘İNSAN İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRİR’

PERSONELİN TERCİHİ’

Hastanelerin beyaz melekleri klasik üniforma yerine kırmızı kıyafet giymeye zorlanması tartışmalara neden oluyor...İzmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi yönetimi tarafından hastane çalışanlarına giyecekleri renklerin talimatı verildi. Talimatta hemşirelerin "kırmızı" giymesi belirtildi. Bu talimat tartışmalara yol açtı.İzmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi yönetiminin, görev yaptıkları sırada hemşirelerin alt ve üst kırmızı, ebelerin mor, erkek yardımcı sağlık personelinin de alt lacivert ve üst kırmızı giymeleri talimatını vermesi kriz yarattı.7 Mart’ta tüm sağlık personeline gönderilen yazının kabul edilemeyeceğini söyleyen Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, “Hemşire arkadaşlarımız, çalıştıkları sırada zaman zaman uygunsuz sözlere maruz kalabiliyor. Kırmızı da zaten dikkat çeken bir renk. Hemşire arkadaşlarımızı zor duruma düşüren durumların olabileceğini düşünüyorum. Bu kadar renk varken, kırmızıyı mı buldunuz? Elbette arkadaşlar kendi isteğiyle kırmızı da giyebilir” diye konuştu.Kimya mühendisi, renk ve enerji Uzmanı Aydan Öztürkatalay, kırmızının insan ilişkisini güçlendiren, kişiye cesaret veren, yorulmayı azaltan etkilerinin olduğunu ancak bulunulan ortamın renginin de önem taşıdığını söyledi. Öztürkatalay, şu bilgileri verdi: “Kırmızı rengi cesaret verir, kişinin enerjisini arttırır, insan ilişkisini güçlendirir. Kırmızı iyi bir renk ama gerekli koşullar ve tonların sağlanması gerekir. Bu noktada özellikle ortamın turkuaz olması, kırmızının pozitif etkisini açığa çıkarır. Ancak kırmızının da birçok tonu var. Hastalar açısından da farklı etkiler yaratabilir. Örneğin tansiyonu düşük hastalar için iyidir, ancak yüksek olanlarda ise olumsuzdur.”Hastane yöneticisi Kemal Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetici olarak şahsımın tercihi daha önce görev yaptığım Urla Devlet Hastanesi’nde olduğu gibi ‘çivit mavi’ takım olduğu halde, yapılan toplantılarda kırmızı renk de dahil tüm renk seçimlerini çalışan personeller tercih etmiştir. Sağlık çalışanlarının fikirleri dikkate alınarak hareket edilmiş olup sonuçta hasta ve yakınlarının muhatap olarak göreceği kişileri seçmelerinin kolaylaştırılması ve kurum kültürünün sağlanması amaçlanmıştır” dedi.