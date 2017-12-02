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Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı

- GittiGidiyor’un verilerine göre, kasım ayında kış lastiği satışları bir önceki aya oranla adet bazında yüzde 80 arttı

Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı

- GittiGidiyor’un verilerine göre, kasım ayında kış lastiği satışları bir önceki aya oranla adet bazında yüzde 80 arttı

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:16
Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu GittiGidiyor’un satış verilerine göre, kasım ayında kış lastiği satışları bir önceki aya oranla adet bazında yüzde 80 arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, kışın yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, karlı veya buz tutan yollarda kalmamak için kullanılan kış lastikleri, hem araç içinde bulunanların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor hem de diğer araçların emniyeti açısından çok önem taşıyor.

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un satış verileri, kasım ayında havanın soğumasıyla beraber sürücülerin kar lastiğine olan ilgisinin dikkati çekici seviyede arttığını ortaya koydu.

Platformun açıkladığı verilere göre, kasım ayında kış lastiği satışlarında bir önceki aya kıyasla adet bazında yüzde 80 artış yaşandı. Kasım ayında satışın en çok arttığı iller ise sırasıyla kışın zorlu koşullarda geçtiği Aksaray, Niğde, Erzincan, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Mardin, Konya, Karabük ve Kütahya oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Kasım ayı kış lastiği alışverişinin zirveye çıktığı dönem. Talebin yükselmesinde soğuyan hava kadar ticari araçlara yönelik kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık itibarıyla başlaması da büyük bir etken. GittiGidiyor olarak düzenlediğimiz çeşitli kampanyalar sayesinde tüketicinin avantajlı fiyatlarla, yüzlerce seçeneğe aynı anda ulaşabilmesini sağlayarak bu talebe yanıt veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kış lastiği alanların yüzde 60’ının tek alışverişte dört lastik birden aldığını, bu oranın üç yıl önce yüzde 30 civarında olduğunu aktaran Elçin, şunları kaydetti:

“Artık çok daha fazla sürücü kış lastiği satın alırken dört lastik birden almayı tercih ediyor, iki taneyle idare etmiyor. Bunun en önemli nedeni kış lastiği konusunda ülkemizdeki sürücülerin artık çok daha bilinçli hale gelmesi. Önceki yıllarda önden çekişli aracı olanlar sadece iki kış lastiği takarak sezonu geçiriyordu. Bu alışkanlık son yıllarda değişti, güvenli sürüş daha çok önemsenmeye başlandı. Dolayısıyla artık sürücüler takım olarak dört lastiği de değiştirmeyi tercih ediyor. Bu olumlu değişimi destekleyen diğer unsur da lastik otelleri gibi çözümlerin sunuluyor olması. Birçok ilde lastikleri sezon boyunca saklama hizmeti veren firmalar tüketicinin ‘Yaz lastiğini nerede saklayacağım?’ sorusuna pratik bir çözüm sunuyor.”

- Fiyatları 250-300 TL arasında değişen modeller tercih ediliyor

Satışa sunulan kış lastiği fiyatlarının model ve özellik farklarına göre 145 TL ile 3 bin TL arasında değiştiği GittiGidiyor’dan alışveriş yapan tüketiciler, en çok fiyatları 250-300 TL arasında değişen modelleri satın aldı. Tüketicinin kar lastiğinin yanındaki diğer kış çözümleri ise şöyle sıralandı:

"Zincir, kar paleti, plastik kelepçeler ve kar çorabı. Ayrıca, buz çözücü, buğu önleyici, yağmur kaydırıcı, ön cam brandası-ağaç brandası."

Son Güncelleme: 02.12.2017 12:37
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GittiGidiyor
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