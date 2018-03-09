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Kız öğrencilerin eşofmanlarına kafayı takan öğretmen için karar

Kız öğrencilerin beden eğitim dersinde giydiği eşofmanları kafasına takan felsefe öğretmeni, meslekten ihraç edildi. Ercan Harmancı memur olarak görev yapacak.

Kız öğrencilerin eşofmanlarına kafayı takan öğretmen için karar

Kız öğrencilerin beden eğitim dersinde giydiği eşofmanları kafasına takan felsefe öğretmeni, meslekten ihraç edildi. Ercan Harmancı memur olarak görev yapacak.

09 Mart 2018 Cuma 16:50
Kız öğrencilerin eşofmanlarına kafayı takan öğretmen için karar

Kız öğrencilerin eşofmanlarına kafayı takan öğretmen için karar


Eşofmancı Felsefe hocası olarak sosyal medyanın gündemine oturan Ercan Harmancı'nın kız öğrencilere yönelik akıl almaz yorumlarının ardından açılan soruşturma sonuçlandı.

Facebook üzerinden okullardaki kız öğrenciler için akıl almaz yorumlar yapan Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı, meslekten ihraç edilirken, memuriyeti iade edildi.

"'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler" gibi akıl almaz yorumlara imza atan Ercan Harmancı için açılan soruşturma 3 ayda tamamlandı.


Konya'da imam hatip lisesinde öğretmen olarak görev yaparken kız öğrenciler hakkında akıl almaz yorumlar yapan Ercan Harmancı meslekten ihraç edilirken, memuriyet hakları iade edildi. İslam'ı zina ve cinsellikle yorumlayan felsefe öğretmeni artık hayatına memur olarak devam ederken, sarfettiği sözler sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren mesajlar paylaşan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Harmancı, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam edecek.


Edinilen bilgilere göre merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin eşofman giymesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

MEMURLUK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi gereği Ercan Harmancı'yı öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Bakanlık yetkilileri, Harmancı'nın, öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belitti.

Harmancı'yı destekleyen Meram'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

"KIZ ÖĞRENCİLERİN GİYDİĞİ EŞOFMAN ONLARI ÇIPLAK YAPAR"

Öğretmen Harmancı'nın  twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler', 'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.', 'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz', 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.'

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