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Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı

Kurban Bayramı için hedeflediği 100 bin sayısını geçen Kızılay, aldığı vekaletlerle Türkiye'nin yanı sıra 33 ülkede yaklaşık 2 milyon 250 bin aileye kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı

Kurban Bayramı için hedeflediği 100 bin sayısını geçen Kızılay, aldığı vekaletlerle Türkiye'nin yanı sıra 33 ülkede yaklaşık 2 milyon 250 bin aileye kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:44
Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı için hedeflediği 100 bini aşarak 125 bin hisse kurban vekaleti alan Türk Kızılayı, kurban kampanyasını bitirdi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasına hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. 100 bin hisse hedefiyle başlatılan kampanyada, öngörülen sayıya bayrama 2 gün kala ulaşıldı ve artırımlarla birlikte 125 bin hisse sayısında kampanya kapatıldı.

Hedeflediği 100 bin sayısını geçen Kızılay, aldığı vekaletlerle Türkiye'nin yanı sıra 33 ülkede yaklaşık 2 milyon 250 bin aileye kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

Kurban etleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan'ın aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Gine, Kamerun, Burkina Faso, Uganda, Kenya, Somali ve Cibuti'nin aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Tataristan ve Afganistan'ın yer aldığı Asya ülkeleri; Filistin, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen’in aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Dünyadaki mazlumların dertleriyle dertlenen tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Kızılay'ımıza duyulan güvene layık olacağız. Vekaletlerini bize veren tüm hayırseverlerimizin kurbanları İslami kurallara uygun olarak kesilecek ve etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Andaç Hongur

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıTürk KızılayıTürkiye
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