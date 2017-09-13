Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108156
ALTIN
146.843
DOLAR
3.4543
STERLİN
4.5653
EURO
4.1077
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu...
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi Kabul Etti
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi...
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar...
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma

Klor gazından etkilenen köylüler taburcu edildi

Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 135 kişinin Siirt Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Klor gazından etkilenen köylüler taburcu edildi

Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 135 kişinin Siirt Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:11
Klor gazından etkilenen köylüler taburcu edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısının etkilenen 135 kişi taburcu edildi.

Aktaş köyünde 11 Eylül'de meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 135 kişinin Siirt Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Taburcu edilen vatandaşlar köylerine döndü.

Yaşamın normale döndüğü köyde vatandaşlar olaya anında müdahale edilerek tehlikenin büyük boyutlara ulaşmamasından memnuniyet duyuyor.

"Devletimiz gerekeni yaptı"

Hayrettin Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları üzücü olayda devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Tankın vanasının açılmasıyla 5-10 dakikada gaz kokusunun köye yayıldığını anlatan Çelikbaş, şunları dile getirdi:

"O kokuyu kim hissettiyse hemen kolluk kuvvetlerine ve sağlık personeline haber verdi. Hastaları hemen hastaneye götürdük. Öğrendiğimize göre klor gazıymış. Devletimiz, başta Valimiz olmak üzere vali yardımcılarımız, Alay Komutanımız, AFAD ve sağlık ekipleri gerekeni yaptı."

Çelikbaş, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, bir daha benzer olayların olmamasını temenni etti.

"Büyük bir tehlikeden kurtulduk"

Nuri Kezer olayın ardından Vali Ali Fuat Atik ve diğer devlet yetkililerinin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Büyük bir tehlikeden kurtulduk. Allah devletimize zeval vermesin, bizimle ilgilendiler." diye konuştu.

Siirt'in Aktaş köyünde tanktaki klor gazı sızıntısından etkilenen 135 kişi, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köy sakinlerinden C.Ç, C.C. ve A.K'nin Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri ve içerisinde ne olduğunu merak ederek tankın vanasını açtıkları belirlenmişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Muhabir: Fecri Barlık,Ali Tepe

Anahtar Kelimeler:
Aktaş KöyüKlor GazıSiirtTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye gelecek
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye gelecek
Çinli yıldız ülkesinde Türkiye'yi tanıtacak
Çinli yıldız ülkesinde Türkiye'yi tanıtacak
Filipinler tropik fırtına ve tayfunun etkisinde
Filipinler tropik fırtına ve tayfunun etkisinde
Albaraka Garaj Fintech Hackathonu
Albaraka Garaj Fintech Hackathonu
Başbakan Yıldırım: Teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz
Başbakan Yıldırım: Teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz
Sabancı Vakfı'ndan 400 yeni öğrenciye burs
Sabancı Vakfı'ndan 400 yeni öğrenciye burs
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alındı
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alındı
Irak Başbakanı İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır
Irak Başbakanı İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim